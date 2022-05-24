В Харькове из продажи изымают опасные пищевые добавки

​В пищевых добавках, которые экспортировались в Украину из Нидерландов, выявлен сильный аллерген - арахисовый белок. Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбе.

Вещество выявили в соевом лецитине.

В случае выявления указанного груза в обращении операторы рынка обязаны обратиться в местные отделы безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, на территории которых зарегистрирована мощность.

Справка SQ. Арахис считается одним из самых тяжелых и аллергенных продуктов. Сегодня от аллергии на арахис страдают более 10 млн человек во всем мире. Арахисовый белок может вызывать у некоторых людей сильную аллергическую реакцию вплоть до летального исхода.

Симптомы аллергии на арахис - зуд, отеки лица, крапивница, экзема, анафилаксия.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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