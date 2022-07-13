Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 липня 2022 року

За добу з 12 по 13 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 30 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 10, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 8, також 5 — для надання допомоги населенню, 5 – допомога працівникам ЖКГ, 10 — інші виїзди.

На території Харківщини сталося 8 пожеж спричинених ворожими обстрілами, з яких 4 у Індустріальному районі та 2 у Немишлянському районі мста Харкова, а також 1 – у Чугуївському та 1 в Богодухівському районах області. Горіли господарчі споруди, гаражі, виробничі та складські будівлі, а також столярний цех.

Піротехніки ДСНС ліквідували 42 ворожих боєприпаси, що не розірвалися.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

Источник: facebook.com/MNSKHARKIV

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