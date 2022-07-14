Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 14 липня 2022 року

За добу з 13 по 14 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 15, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 4, також 3 виїзди – для допомоги працівникам ЖКГ, 1 – для ліквідації наслідків ДТП, 8 — інші виїзди.

Близько 17:00 у Богодухівському районі сталось 2 пожежі внаслідок ворожих обстрілів на території 2-ї приватних домоволодінь. Там горів автомобіль, господарча споруда та частково дах будинку. Загальна площа горіння склала біля 120 кв.м. Останній осередок пожежі ліквідований підрозділами ДСНС о 18:10.

В Ізюмському районі зафіксоване загоряння на об‘єкті критичної інфраструктури, що також виникло внаслідок потрапляння боєприпасу. Там горів дах розподільчого пункту електромереж на площі 20 кв.м.

Остання подібна пожежа площею 10 кв.м. трапилась у Салтівському районі Харкова на одному з об‘єктів транспортної інфраструктури.

На одній з пожеж, що не пов‘язана з проведенням бойових дій, виявлено тіло загиблого чоловіка, 1986 року народження. Вона виникла о 10:08 у селищі Андріївка Ізюмського району у приватному будинку в пров. Садовому. Там горіли домашні речі на площі 4 кв.м. Причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем. Його загасили о 10:45 бійці Андріївської місцевої пожежної команди.

Наразі триває ліквідація ще однієї пожежі, причина якої не пов‘язана з обстрілами. Вона виникла о 01:08 в адміністративно-виробничій будівлі на вул. Греківській в Основ‘янському районі Харкова. На момент прибуття рятувальників площа горіння складала 250 кв.м. На місці події працюють 5 оперативних підрозділів ДСНС. О 02:18 їм вдалось локалізувати розповсюдження вогню. Причина пожежі з‘ясовується.

Піротехніки ДСНС ліквідували 15 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2352

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