Обстріли полів та міни: Синєгубов назвав проблеми зі жнивами на Харківщині

російські війська завдавали ракетних ударів по полях та лісосмугах Харківської області, але підрозділи ДСНС оперативно ліквідовували займання.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів в інтерв’ю Укрінформу.

"У нас були ракетні обстріли по полях, по лісосмугах. На щастя, наші підрозділи ДСНС оперативно реагували на це, тому масштабних загорянь поки що не було. Будемо тримати руку на пульсі, тому що збір урожаю в нас уже активно триває. Намагатимемося зібрати по максимуму", – сказав Синєгубов, зазначивши, що на Харківщині було засіяно близько 60% запланованих посівних площ.

Водночас він додав, що проблема зі жнивами полягає не лише в обстрілах, а ще й у тому, що деякі напрямки заміновані ворогом. За його словами, є факти підривів сільськогосподарської техніки на мінах, а також прямих ракетних влучань у техніку, яка працює на полях.

Як повідомлялося, російські терористичні війська цілеспрямовано обстрілюють сільгоспугіддя, щоб спричинити продовольчу кризу.

Источник: ukrinform.ua

Фото: Телеграм Харківської ОВА

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