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Усі приміщення Харкова, де проживають вимушено переміщені особи, мають бути готові до зимового періоду

Усі приміщення Харкова, де проживають вимушено переміщені особи, мають бути готові до зимового періоду

Таке завдання поставив керівникам РВА, структурними підрозділами ОВА та іншим відповідальним службам.

Зараз в Харківській області зареєстровано майже 350 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Найбільше ВПО у Валківській міській громаді – більше 20 тисяч, Зміівській - більше 16 тисяч, Богодухівській - майже 15 тисяч.

Багато з них проживають у приміщеннях непристосованих для життя взимку, наприклад, в санаторіях - 1048 особи. Ще 3 734 людини проживають в освітніх установах. Усі ці люди мають бути забезпечені житлом в холодну пору року.

Навіть в таких складних умовах, в яких ми зараз перебуваємо, нам вкрай важливо продовжувати здійснювати контроль соціальних функцій на високому рівні.

Источник: https://t.me/kharkivoda/5888

Новости портала «Весь Харьков»

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