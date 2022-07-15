Усі приміщення Харкова, де проживають вимушено переміщені особи, мають бути готові до зимового періоду

Таке завдання поставив керівникам РВА, структурними підрозділами ОВА та іншим відповідальним службам.

Зараз в Харківській області зареєстровано майже 350 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Найбільше ВПО у Валківській міській громаді – більше 20 тисяч, Зміівській - більше 16 тисяч, Богодухівській - майже 15 тисяч.

Багато з них проживають у приміщеннях непристосованих для життя взимку, наприклад, в санаторіях - 1048 особи. Ще 3 734 людини проживають в освітніх установах. Усі ці люди мають бути забезпечені житлом в холодну пору року.

Навіть в таких складних умовах, в яких ми зараз перебуваємо, нам вкрай важливо продовжувати здійснювати контроль соціальних функцій на високому рівні.

Источник: https://t.me/kharkivoda/5888

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