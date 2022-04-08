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Ціни на продукти рекордно зростають в усьому світі через війну в Україні – FAO

Ціни на продукти рекордно зростають в усьому світі через війну в Україні – FAO

У світі ціни на продукти харчування історично зростають через війну в Україні.

Як передає Укрінформ з посиланням на NOS, про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO).

"За останні 32 роки світові ціни на продукти харчування не були такими високими, як у березні, повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO). Війна в Україні є однією з основних причин зростання. І Україна, і росія є важливими експортерами зерна", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сплеск цін на продукти харчування найбільше відчувається в бідних країнах. Через вторгнення росії в Україну зросли витрати на основні продукти харчування, зокрема хліб.

Індекс, за яким FAO вимірює ціни на багато товарів, зріс на 13% у березні порівняно з лютим. Особливо подорожчали зернові (+17%) через війну в Україні.

Рослинна олія подорожчала майже на 25%. Україна є провідним світовим експортером соняшникової олії.

Раніше у FAO заявляли, що світові ціни на продукти харчування та корми можуть зрости на 20% внаслідок війни в Україні.

Як повідомлялося, 24 лютого російський президент путін оголосив про широкомасштабне вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Источник: ukrinform.ua

Фото: flickr.com

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