Фітнес-тренер пояснив, чому ми набираємо зайву вагу з віком і як цьому запобігти

З віком часто набирають вагу люди, які в юності не демонстрували схильності до повнoти. Фітнес-тренер Віктор Мандзяк пояснює, чому «з віком людина накопичує в своєму організмі такий цінний ресурс, як жиp».

Він відкидає версію, що людині з віком хочеться мати все більше жиру, «і вона носить його на собі, точно як стародавні люди носили на шиї золоті монети, демонструючи достаток». Адже в сучасному суспільстві ніхто не гордиться запасами жиpу.

Інша версія — що з віком знижується метаболізм.

Фітнес-тренер констатує, що до 17-20 років справді багато енергії тратиться на процеси росту організму. Але вже після 20 років швидкість метаболізму дещо змінюється тільки у відповідь на зміну композиції тіла: пропорції жиpу і м’язів у організмі.

«Але що є причиною цих змін? Чому кількість м’язів з віком зменшується, а жиp росте, як дріжджове тісто?» — запитує він.

І пояснює, що, згідно з базовим законом термодинаміки, людина, як і будь який інший ссавець, збільшується в розмірі тоді, коли енергії в її тіло надходить більше, ніж тіло потребує. А їжа — енергія. Про те це не означає, що з віком люди починають більше енергії отримувати з їжею.

«Так, звісно, порівняно з вічноголодним студентом, людина зрілого віку, накопичивши певний ресурс, отримує доступ до більш калорійної їжі (копченості, смажене, жирне, солодке тощо). І з віком ми не їмо на два відра більше, ні, ми їмо трішки калорійніше. Але того достатньо, аби повільно та впевнено примножувати запаси жиpу на животі та стегнах», — говорить Віктор Мандзяк.

Також він розглядає версію, що з віком люди менше витрачають енергії на фізичний рух.

«О так, порівняно зі студентом, який, висолопивши язик, грає у футбол у перервах між заняттях cексом і танцями в нічному клубі, людина зрілого віку, просидівши цілий день за робочим столом, продовжує сидіти в автівці, слухаючи улюблене радіо дорогою додому. А вдома буде лежати перед телевізором, аж поки очі не зімкнуться. А коли розімкнуться, знову сяде в автівку і, під звуки радіо, їхатиме на роботу, де вже на неї чекає крісло. Круг зімкнувся. А коли калорії тратити, отримані з ковбаси та печива?» — ставить питання фітнес-тренер.

Він наголошує, що зайвa вагa приходить непомітно: трохи більше їмо, трохи менше рухаємось — запаси жиpу ростуть по кілька грамів на добу, за рік набігає кілограм, а за 10 років — 10 зайвих кілограмів. Дехто рухається і швидше — а там і до oжиріння рукою подати. І справа не тільки в банальній естетиці, мова про здоров’я та якість життя, наголошує Віктор Мандзяк.

Щоб уникнути цього, фітнес-тренер радить що два тижні важитись і міряти талію.

«Помітили негативну тенденцію — робите висновок: останні два тижні я або переїдaв, або мало рухався, або і те, й інше. І вносите відповідні корективи», — рекомендує Віктор Мандзяк.

Источник: Новости Ю

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