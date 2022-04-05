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Сегодня 17:27
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Світові експортери не зможуть компенсувати українські поставки зерна

Російська війна проти України спричинила падіння українського експорту на ринку зерна, проте навіть перелаштування поставок з інших країн не зможе компенсувати втрати поставок з України.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

Україна, як раніше повідомляла ЕП, виробляє суттєву частку світового продовольства: близько 27% соняшникового насіння, 5% ячменю, по 3% пшениці і рапсового насіння, 2% кукурудзи.

Але країна не може поставити на світовий ринок, який оцінюється у 120 млрд доларів, рекордні осінні врожаї через війну проти Росії. Експорт зерна наразі обмежений до 500 тисяч тонн на місяць, у порівнянні з 5 мільйонами тонн до війни. Це, за даними Мінагрополітики, втрати у 1,5 мільярда доларів.

Врожаї з Росії, найбільшого експортера пшениці, хоч і надходять, але залишають питання щодо доставки та оплати майбутніх вантажів. Тим паче, що агресор хоче оплати в рублях.

Тож світові логістичні ланцюги змінюються. Наприклад, Індія, яка історично зберігала свої величезні врожаї пшениці для внутрішнього споживання, виходить на експортний ринок і продає рекордні обсяги в Азію.

Бразильський експорт пшениці за перші три місяці значно перевищив експорт за весь минулий рік. Американські вантажі кукурудзи прямують до Іспанії вперше за близько чотири роки. А Єгипет розглядає можливість обміну своїх добрив на румунське зерно та веде переговори про пшеницю з Аргентиною. Свої продажі вже наростила Австралії, яка є суттєвим експортером пшениці.

Світові експортери не зможуть компенсувати українські поставки зерна

Імпортери тим часом скасовують обмеження, щоб отримати зерно з інших джерел. Іспанія, другий найбільший покупець української кукурудзи, пом’якшила правила щодо пестицидів, щоб дозволити імпорт з Аргентини та Бразилії.

Імпортери з Північної Африки та Близького Сходу особливо залежать від українських та російських поставок і намагаються шукати альтернативи.

Світові експортери не зможуть компенсувати українські поставки зерна

За оцінками Міжнародної зернової ради, світова торгівля зерном, без урахування рису, може скоротитися на 12 мільйонів тонн цього сезону, що є найбільшим показником щонайменше за десять років.

Нагадуємо:

Рекордно високі світові ціни на продовольство можуть зрости ще на 22% внаслідок початку Росією війни проти України призупиняє торгівлю та знищує майбутні врожаї.

Источник: epravda.com.ua

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