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"Артемсіль" через війну зупинила роботу: Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону

Артемсіль через війну зупинила роботу: Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону

ДП "Артемсіль" - найбільше в Європі підприємство з солевидобутку - через бойові дії зупинило роботу в квітні. Запас готової продукції вивезли ще у квітні.

Про це Вільному радіо розповів в.о. директора ДП "Артемсіль" Віктор Юрін.

"Підприємство не працює, простоює, згідно з наказом, до невизначеного часу. Обстріли постійні, частково зруйнована адміністративна будівля.

Були прямі влучання в рудники, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий. Ми ж не піддамо людей небезпеці. Тим паче більшість мешканців Соледара, співробітників ДП "Артемсіль" вже евакуювались. Більшості працівників адміністрації, ІТР (інженерно-технічних робітників, - ред.) немає на місці", - розповів очільник підприємства.

За його словами, на ДП ніхто поранений не був та не загинув.

Юрін пояснив, що підприємство зупинили ще у квітні, бо стало неможливо вивозити залізницею готову продукцію з Соледара.

"Нашу вузлову станцію "Сіль", куди ми підтягували вагони зі своїх під’їзних шляхів, регулярно обстрілюють. "Артемсіль" в основному орієнтована на відвантаження продукції залізничним транспортом.

Автомобільним транспортом ми можемо вивозити тільки незначну частину. Тому навіть за нормальних обставин нам потрібно відвантажувати видобуту сіль у щось (у залізничні вагони, - ред.) А якщо залізниця не працює, ми теж фактично не можемо", - пояснив він.

За його словами, запас готової продукції з ДП "Артемсіль" вивезли ще у квітні.

Керівник ДП "Артемсіль" вважає, що тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону.

"Для того, щоб сіль була у продажу, її ж треба виготовляти. В якихось магазинах [наша сіль] напевно є. Я в Києві, у Вінниці зустрічав. Зате з’явилась турецька, румунська сіль… Поки ведуться бої, доведеться заміщувати [нашу сіль] імпортованою", - додав він.

За його словами, зупинку ДП "Артемсіль" відчують на собі й споживачі за кордоном.

"Ми були найбільшим підприємством з видобутку солі у Європі. Серед наших постійних клієнтів — Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан, Румунія", - додав Юрін.

Источник: epravda.com.ua

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