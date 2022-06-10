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Бельгія імпортує третину кукурудзи з України

Бельгія імпортує третину кукурудзи з України

Бо Україна - один зі світових лідерів в експорті агропродукції, а по кукурудзі ми на третьому місці.

Пересилайте цю інфографіку знайомим з Бельгії чи з інших країн, щоб показати, що Україна важлива не лише з точки зору цінностей, а й з точки зору їхніх гаманців.

А якщо ви працюєте з іноземними медіа або маєте контакти в іноземних ЗМІ, пишіть в коментарях про яку країну зробити подібну інфографіку, яка тема могла б бути цікава.

Источник: https://t.me/uawarinfographics/702

Новости портала «Весь Харьков»

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