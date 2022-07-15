Новости из США. Четверг, 14 июля 2022

* Опубликованы основные экономические данные по итогам июня. Экономика продолжает находиться в противоречивом состоянии. С одной стороны, инфляция в США с майских 8.6% выросла в июне до 9.1% по сравнению с июнем прошлого года. Это рекордный показатель роста цен с 1981 года. Основной вклад в июньский рост цен внесли цены на бензин и дизельное топливо (они немного снизились в первые две недели июля), на продукты питания и жилье. «путинская инфляция», как ее совершенно справедливо называет Джо Байден, больно бьет по карманам и кошелькам американцев.

С другой стороны, в июне в США было создано 372 тысячи новых рабочих мест. Больше, чем ожидалось. Уровень безработицы остается низким и не меняется уже три месяца (3.6%), дойдя почти до уровня, который был до пандемии (3.5%).

Эти две тенденции – создание значительного числа новых рабочих мест, свидетельствующее о росте экономической активности и рост инфляции, снижающий покупательную способность населения (а именно покупательная способность населения во многом является двигателем американской экономики) находятся в противоречии друг с другом.

Это противоречие обсуждается экономистами. Одни экономисты считают, что высокая инфляция, снижение покупательной способности и ожидаемое дальнейшее повышение Федеральной Резервной Системой основной учетной ставки для удорожания денег и торможения инфляции, могут привести к экономической рецессии. Другие экономисты, в том числе экономические советники Байдена, включая министра финансов Джанет Йеллен, считают, что рецессии удастся избежать.

Очень много будет стоять на кону во время визита президента в Саудовскую Аравию в пятницу и в субботу, где он встретится с лидерами Саудовской Аравии и примет участие в саммите лидеров суннитских стран района Персидского Залива. Джо Байден будет убеждать собеседников значительно увеличить добычу нефти и ее предложение на рынке, чтобы высокая цена на нефть, являющаяся одним из основных факторов очень высокой инфляции во всех странах G7 и ЕС, снизилась, и топливо стало более доступным. А доходы империи зла от продажи ее нефти, чтобы, соответственно, упали.

* Президент Джо Байден, выступая в Иерусалиме после переговоров с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, заявил:

«Нападение путина на Украину - это вызов миру и стабильности во всем мире. Развязанная путиным война должна стать его стратегическим провалом, и свободный мир должен сохранить нашу решимость помочь Украине защитить свою демократию.

Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину и украинский народ, который понес лишения в результате российского насилия».

Выступая, президент рассказал о своей первой встрече с премьер-министром Израиля Голдой Меир в 1973 году, когда он был молодым, только что избранным сенатором. Встреча эта происходила в Израиле прямо перед войной Судного Дня в октябре 1973 года, когда Египет и Сирия напали на Израиль. Джо Байден сказал:

«Я никогда не забуду, что сказала мне премьер-министр Меир. Это было всего за несколько недель до начала войны Судного Дня, и она видела по моему лицу, что я волнуюсь.

Когда мы стояли перед прессой, которая задавала нам вопросы и фотографировала, она посмотрела на меня и, не слушая прессу, сказала: «Не нужно выглядеть таким обеспокоенным, сенатор. У Израиля есть секретное оружие».

И я посмотрел на нее, повернув голову, а она сказала... : «Нам некуда больше идти». Я никогда не забуду то, что она мне тогда сказала».

Президент Байден заверил, что США всегда будут поддерживать Израиль:

«У вас есть железное обязательство Соединенных Штатов Америки по обеспечению безопасности Израиля. Железное обязательство. Мы позаботимся о том, чтобы Израиль мог защитить себя сам.

«Когда я был вице-президентом при президенте Обаме, мы заключили рекордное соглашение по обеспечению безопасности Израиля - $38 миллиардов на 10-летний период.

И я горжусь тем, что в прошлом году мы также выделили еще $1 миллиард на пополнение израильских запасов ракет для «Железного купола», что сделало 2022 год крупнейшим годом военной помощи, которую когда-либо получал Израиль».

Украина и Израиль в настоящее время являются главными получателями американской военной помощи. Украина по понятным причинам в 2022 году поучает от США значительно большую помощь, чем Израиль.

По итогам визита президент Байден и премьер-министр Лапид подписали Иерусалимскую Американо-Израильскую Совместную Декларацию о Стратегическом Партнерстве.

США подтвердили в этой декларации свою твердую поддержку Израиля и обеспечения для него возможности защищать себя от любых угроз, а также то, что США используют все возможные средства, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

* Заявление государственного секретаря Тони Блинкена «О российских «фильтрационных» операциях, принудительном перемещении и массовых депортаций граждан Украины»:

«13 июля 2022. Соединенные Штаты призывают Россию немедленно прекратить систематические операции по «фильтрации» и принудительные депортации в контролируемых и удерживаемых Россией районах Украины. Незаконное перемещение и депортация защищенных лиц является серьезным нарушением Четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения и являются военным преступлением. Российские власти должны освободить задержанных и предоставить гражданам Украины, насильно перемещенным или вынужденным покинуть свою страну, возможность быстро и безопасно вернуться домой. Мы призываем Россию предоставить внешним независимым наблюдателям доступ к так называемым «фильтрационным пунктам» и к местам принудительной депортации в России.

По оценкам из различных источников, включая российское правительство, российские власти допросили, задержали и насильно депортировали из своих домов в Россию от 900 тысяч до 1.6 миллиона украинских граждан, включая 260 тысяч детей, как правило, в изолированные регионы на Дальнем Востоке. Действия Москвы выглядят заранее продуманными и сразу же вызывают исторические сравнения с российскими «фильтрационными» операциями в Чечне и других регионах. Операции президента путина по «фильтрации» - это разделение семей, конфискация украинских паспортов и выдача российских паспортов в очевидной попытке изменить демографический состав частей Украины.

Также сообщается, что российские власти намеренно разлучают украинских детей с родителями и похищают других детей из детских домов, а затем отдают их на усыновление в Россию. Очевидцы и лица, пережившие операции по «фильтрации», задержания и принудительные депортации, сообщают о частых угрозах, преследованиях и случаях пыток со стороны российских силовых структур. Сообщается, что в ходе этого процесса российские власти также снимают и хранят биометрические и личные данные, подвергают граждан инвазивным обыскам и допросам и принуждают украинских граждан подписывать соглашения о пребывании в России, препятствуя их свободному возвращению домой.

Появляется все больше доказательств того, что российские власти также задерживают или похищают тысячи украинских граждан, которые не проходят «фильтрацию». К задержанным или «отфильтрованным» относятся украинцы, которые считаются угрожающими (России) из-за их потенциальной принадлежности к украинской армии, силам территориальной обороны, СМИ, правительству и группам гражданского общества. Очевидцы, пострадавшие и генеральный прокурор Украины сообщили, что российские власти перевезли десятки тысяч людей в места заключения в контролируемом Россией Донецке, где, по сообщениям, многие подвергаются пыткам. Есть сообщения о том, что некоторые люди, предназначенные для «фильтрации», были казнены без суда и следствия, что соответствует свидетельствам о зверствах, совершенных Россией в Буче, Мариуполе и других местах в Украине.

Президент путин и его правительство не смогут безнаказанно заниматься этими систематическими нарушениями. Ответственности наступит неотвратимо. Именно поэтому мы поддерживаем усилия украинских и международных властей по сбору, документированию и сохранению свидетельств зверств. Вместе мы намерены привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях и других жестокостях.

Соединенные Штаты и наши партнеры не будут молчать. Украина и ее граждане заслуживают справедливости».

* ОБСЕ опубликовала отчет о нарушениях прав человека и нарушении международного гуманитарного права в ходе развязанной Россией войны в Украине. Отчет охватывает период с 1 апреля по 25 июня. По сообщению телеканала CNN эксперты ОБСЕ отправились в Украину для сбора доказательств, включая посещение городов Буча и Ирпень.

В отчете отмечается, что фото- и видеоматериалы свидетельствуют о том, что российские войска совершали «целенаправленные, организованные убийства гражданских лиц в Буче», которые были найдены застреленными со связанными за спиной руками.

В докладе документально зафиксирован «ряд камер пыток, разделенных бетонными стенами», обнаруженных в летнем лагере в Буче, включая комнату, которая, как говорится в докладе, по-видимому, использовалась для казней, с пулевыми отверстиями в стенах.

В другой комнате, где, по словам экспертов, были обнаружены следы пыток и применения погружения в воду, были найдены тела пяти мертвых мужчин. «Они были покрыты ожогами, синяками и рваными ранами», - говорится в докладе.

В деревне в районе Бучи в подвале были обнаружены тела 18 мужчин, женщин и детей. В отчете говорится, что «у некоторых были отрезаны уши, а у других вырваны зубы».

Миссия ОБСЕ сообщила, что сообщения об изнасилованиях и сексуальном насилии над женщинами и девочками со стороны российских войск «стали многочисленными», особенно на территориях, недавно оккупированных российскими войсками.

В отчете отмечено несколько особенно жестоких случаев, включая отчет украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, которая сообщила, что 25 девушек в возрасте от 14 до 24 лет содержались в подвале в Буче и подвергались групповому изнасилованию. Девять из них забеременели, говорится в докладе.

В докладе также зафиксированы случаи использования украинских гражданских лиц в качестве «живого щита», принуждения их воевать вместе с русскими против собственной страны в продолжающейся войне и перемещения в Россию без их согласия.

В докладе отмечается: «Русские солдаты использовали более 300 украинских гражданских лиц в качестве живого щита и держали их в плену в течение 25 дней в марте в подвале школы».

- Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс опубликовал следующее заявление в связи с публикацией отчета ОБСЕ:

«14 июля 2022. С согласия Украины Соединенные Штаты и 44 другие страны 2 июня во второй раз задействовали Московский механизм ОБСЕ, создав миссию экспертов для дальнейшего изучения нарушений прав человека и гуманитарных последствий российской военной агрессии в Украине. В докладе, опубликованном на сегодняшнем заседании Постоянного совета ОБСЕ, миссия экспертов обнаружила «четкие схемы серьезных нарушений международного гуманитарного права, связанным в основном с российскими вооруженными силами». Это соответствует выводам, сделанным в первом докладе, опубликованном 13 апреля.

Нынешний доклад, как и его предшественник, также содержит свидетельства прямых нападений на гражданских лиц, нападений на медицинские учреждения, изнасилований, пыток, казней, мародерства, принудительного перемещения гражданских лиц в контролируемые Россией части Украины и принудительной депортации в саму Россию. Кроме того, в нем выявлены два новых «тревожных явления», а именно «создание и использование так называемых центров фильтрации» и «тенденция Российской Федерации обходить свои международные обязательства, передавая задержанных людей» своим доверенным лицам на востоке Украины, чтобы те «использовали проблемные практики, включая вынесение смертных приговоров.

В совокупности эти два доклада представляют собой наиболее полный на сегодняшний день перечень доказательств нарушений Россией прав человека, международного гуманитарного права, включая военные преступления и другие злодеяния, совершенные с тех пор, как 24 февраля президент путин начал полномасштабную войну против Украины. Соединенные Штаты и наши партнеры будут добиваться привлечения к ответственности виновных за все нарушения прав человека и международного гуманитарного права, включая военные преступления, совершенные ими в Украине».

* Министр обороны США Ллойд Остин 13 и 14 июля принимал в Пентагоне своих коллег из Нидерландов и Италии, соответственно. Одной из основных тем обсуждения была координация оказания военной помощи Украине.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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