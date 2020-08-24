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Откуда при беге появляется колющая боль в боку

Откуда при беге появляется колющая боль в боку

Каждый профессиональный спортсмен или бегун-любитель знает о таком явлении, как острая колющая боль в боку. Но откуда она берется?

Бег увеличивает отток крови от ног, то есть через печень проходит больший объем крови. Сосуды этого органа расширяются, печень увеличивается в размерах. Как следствие, растягивается так называемая глиссоновая капсула – покрывающая печень оболочка, из-за этого и появляются болезненные ощущения в правом подреберье.

Чтобы успокоить кровоток и убрать боль, нужно перейти на более медленный темп бега. Если не помогло, необходимо сменить бег на интенсивную ходьбу. Ну а если и это не возымело действия, следует сделать перерыв на несколько минут. После можно возвращаться к тренировке, но наращивать темп бега нужно медленно, иначе колющая боль вернется снова.

Совсем другое дело, если во время бега возникает боль в левом боку. Здесь могут быть серьезные проблемы с почкой, селезенкой или даже поджелудочной железой. Если возникают подобные ощущения, лучше прекратить тренировку и проконсультироваться с врачом.
Источник:  Новости Ю

 

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