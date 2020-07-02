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Почему одних людей комары кусают больше чем других?

Почему одних людей комары кусают больше чем других?

Ученые выделяют ряд факторов, объясняющих «любовь» комаров к определенным людям: среди них – группа крови, производимые телом углекислый газ и тепло, другие физиологические особенности.

Возможно, вы тоже не раз задавались вопросом: почему один людей комары кусают больше чем других? Это не выдумка, существуют вполне определенные обстоятельства, объясняющие тяготение кровососущих насекомых к отдельным личностям. Одним из них, насколько известно, является уровень тепла, поддерживаемого телом.

По словам специалистов, разгоряченный организм сильнее привлекает крылатых кровопийц, причем комариный радар работает с большой точностью, позволяя уже издалека определять разницу температуры тела у нескольких человек.

Другое объяснение, почему один людей комары кусают больше чем других, – это углекислый газ. Они предпочитают людей, выделяющих его большие количества при выдохе.

Движение также привлекает комаров – когда люди размахивают руками, чтобы отогнать комаров, они добиваются обратного эффекта. Помимо того, насекомых может манить запах алкоголя, распознаваемый ими с поразительной чуткостью.

Отдельных людей комары могут кусать больше из-за реакции на запах тела. Запах пота является «маяком» для комаров, падких на содержащуюся в нем молочную кислоту: чем выше ее уровень, тем настойчивее будут их атаки.

Группа крови – еще один фактор, объясняющий выбор комаров. По данным «Рамблер/доктор», доказано, что люди с I группой крови привлекают комаров особенно сильно: они обладают особым запахом, который идентифицируется жалящими насекомыми.

Нападают они и на беременных женщины, поскольку у тех несколько повышена температура тела.
Источник:  Новости Ю

 

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