Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:43
Просмотров: 243

Найден ключ от тайной комнаты с 500 кг золота

Найден ключ от тайной комнаты с 500 кг золота

В тайнике также была записка, датированная 1830 годом, с текстом: «Кто бы ни нашел этот ключ, знайте, он от тайной комнаты где закопаны около 500 кг золота».

Во время реставрационных работ в лютеранском соборе в городе Тронхейм (Норвегия) была обнаружена интересная находка. Об этом рассказали на странице в Facebook, посвященной реставрации Нидаросского собора.

Между деревянных стенных панелей в тайнике плотник нашел старинный ключ и записку, датированную 1830 годом, с текстом: «Кто бы ни нашел этот ключ, знайте, он от тайной комнаты под полом, справа от камина, где закопаны около 500 кг золота».

По мнению реставраторов, качество и состояние бумаги, чернил соответствуют дате, указанной в записке.

Потайная комната, о которой идет речь, пока не обнаружена.

В комментариях к посту на Facebook пользователи писали, что даже без золота потайная комната стала бы замечательным открытием, и предлагали свою помощь в поисках.

Отметим, что Нидаросский собор основан в 1070 году на месте захоронения Олафа Святого (короля Олафа II) и веками служил местом коронации норвежских королей. Он также является конечной точкой одного из главных паломнических средневековых маршрутов — Санкт Олафследен. В соборе несколько раз происходили пожары, после чего его перестраивали.

 

Источник: newsyou.info/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: интересно

Читайте ещё:

В Украине появится собственный Нью-Йорк. Комитет Рады поддержал переименование села в Донецкой области
03.02.2021 17:58    364
Плоские дома со всей Украины: они действительно существуют
01.02.2021 13:06    784
Как в разных странах мира поступающие сдают тест на IQ: интересные факты
26.01.2021 11:45    307
Почему у коровы не отвисают щеки? В жевательной резинке нашли видимую пользу
26.01.2021 10:40    194
Принстонский философ предлагает истребить всех хищников на Земле
01.10.2020 09:35    666
Санта-Клаусы готовятся к Рождеству во время пандемии коронавируса
01.09.2020 00:31    449
Спасенная рыбаком чайка навещала его 15 лет
27.08.2020 06:20    517
Еще один город Италии продает дома за один евро
20.08.2020 05:38    570
Сестры-близнецы вышли замуж за близнецов и одновременно забеременели
19.08.2020 00:44    909
15 фактов обо всем на свете, которые перепишут вашу картину мира
28.07.2020 00:20    1046
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 