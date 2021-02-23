Найден ключ от тайной комнаты с 500 кг золота

В тайнике также была записка, датированная 1830 годом, с текстом: «Кто бы ни нашел этот ключ, знайте, он от тайной комнаты где закопаны около 500 кг золота».

Во время реставрационных работ в лютеранском соборе в городе Тронхейм (Норвегия) была обнаружена интересная находка. Об этом рассказали на странице в Facebook, посвященной реставрации Нидаросского собора.

Между деревянных стенных панелей в тайнике плотник нашел старинный ключ и записку, датированную 1830 годом, с текстом: «Кто бы ни нашел этот ключ, знайте, он от тайной комнаты под полом, справа от камина, где закопаны около 500 кг золота».

По мнению реставраторов, качество и состояние бумаги, чернил соответствуют дате, указанной в записке.

Потайная комната, о которой идет речь, пока не обнаружена.

В комментариях к посту на Facebook пользователи писали, что даже без золота потайная комната стала бы замечательным открытием, и предлагали свою помощь в поисках.

Отметим, что Нидаросский собор основан в 1070 году на месте захоронения Олафа Святого (короля Олафа II) и веками служил местом коронации норвежских королей. Он также является конечной точкой одного из главных паломнических средневековых маршрутов — Санкт Олафследен. В соборе несколько раз происходили пожары, после чего его перестраивали.

Источник: newsyou.info/

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