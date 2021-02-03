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В Украине появится собственный Нью-Йорк. Комитет Рады поддержал переименование села в Донецкой области

В Украине появится собственный Нью-Йорк. Комитет Рады поддержал переименование села в Донецкой области

Речь идет о переименовании в Нью-Йорк села Новгородское.

В Донецкой области может появиться поселок под названием Нью-Йорк. Проект постановления о переименовании села поддержал комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Об этом APnews пишет со ссылкой на заявление члена комитета Виталия Безгина в Facebook.

Так, поселок Новгородское могут переименовать в Нью-Йорк.

"До появления в Украине своего Нью-Йорка остался последний шаг! Комитет поддержал переименование Новгородского (Донецкая область) на Нью-Йорк", - написал он.

В пояснительной записке проекта указано, что название Нью-Йорк появилось на картах в 1846 году. Тогда поселок входил в состав Екатеринославской губернии.

По официальным данным, в 1859 году поселок с необычным для Украины названием включал в себя: 13 дворов, 45 жителей мужского рода, женского - 40, а также завод. В 1951 году указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР поселок переименовали в Новгородское.

В Украине появится собственный Нью-Йорк. Комитет Рады поддержал переименование села в Донецкой области

 

Источник: apnews.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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