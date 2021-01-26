Почему у коровы не отвисают щеки? В жевательной резинке нашли видимую пользу

Психологи и диетологи разошлись во мнении по поводу не пригодного в пищу кулинарного изделия.

Исследователи всего мира никак не могут прийти к единому мнению: вредно или полезно нагружать свои челюсти перемалыванием жевательной резинки. Постоянно находятся доводы как За, так и Против этого.

К примеру, профессор МГМУ имени Сеченова, врач-гастроэнтеролог Алексей Буеверов предупредил о послабляющем действии жвачки из-за содержащегося в ней ксилита.

Людям со слабым желудком и проблемами с кишечником следует об этом помнить. Особенно, если желание пожевать возникло в общественном месте.

Кроме того, жевательный процесс провоцирует выделение слюны и желудочного сока. Организм простодушно считает, что если человек принялся двигать челюстями, то это связано с попаданием в рот пищи, а значит нужно настраиваться на ее переработку. Не получая ожидаемого, он может отреагировать негативно. То есть выбросом желудочного сока в пищевод и последующей изжогой.

А вот психологи считают, что жевательная резинка помогает бороться со стрессом. Человек быстрее расслабляется, когда занят не только нагнетанием обстановки, но и переключается на что-то другое.

Пользу в жевательной резинке нашли и косметологи. По их мнению, жевательный процесс является самым простым упражнением для тренировки мышц лица. Особенно полезно помнить об этом в возрасте 40+, когда контур начинает терять свою четкость, а щеки медленно, но верно стремятся упасть на плечи.

Доказательство тому можно найти в животном мире. Видели вы хоть раз постоянно жующую корову с отвисшими щеками? То-то и оно.

Источник: Новости Ю

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