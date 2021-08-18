Про переваги ранкової зарядки розповіли фахівці

Більшість людей знають, що регулярні легкі тренування вранці корисні для організму. Останнім часом вчені надають все більше доказів цього, причому деякі з переваг ранкової зарядки виявляються досить несподіваними.

Більше енергії

Дослідження, проведене вченими з Університету Джорджії, показало, що регулярні вправи з низькою інтенсивністю, такі як простий біг підтюпцем або навіть звичайна прогулянка, можуть підвищувати рівень енергії на 20% і знижувати стомлюваність на 65%. Це відбувається за рахунок поліпшення кровотоку і постачання м’язової тканини киснем і поживними речовинами.

Поліпшення якості сну

Дослідникам ще належить виявити механізм в організмі людини, який пов’язує фізичні навантаження з поліпшенням якості сну, але в даний час є тверді докази цього впливу. Згідно з дослідженнями, люди, які практикують пробіжки о сьомій годині ранку, з більшою ймовірністю матимуть більш глибокі цикли сну, ніж люди, які тренуються пізніше.

За словами доктора медицини, директора Центру сну Джона Хопкінса Шарлін Гамальдо, помірні аеробні вправи збільшують тривалість повільного сну. Цей вид відноситься до глибокого сну, під час якого мозок і тіло повноцінно відновлюються після денних навантажень.

Схуднення

Під час тренування наше тіло використовує в якості палива білки, жири або вуглеводи. Процес використання запасів палива в організмі називається окисленням. В ході проведеного дослідження, результати якого були опубліковані в журналі EBioMedicine, вчені з’ясували, що у людей, які тренуються до сніданку, відбувається окислення переважно жирів, що безпосередньо пов’язано з втратою зайвої ваги.

Зниження тиску

Журнал Vascular Health and Risk Management опублікував результати дослідження, присвяченого вивченню впливу ранкових тренувань на артеріальний тиск. Одна група учасників тренувалася о сьомій годині ранку, друга – о першій годині дня, третя – о сьомій годині вечора. Вчені зробили висновок, що ранній ранок може бути найбільш сприятливим часом для занять аеробікою, вправи здатні позитивно вплинути на рівень тиску.

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»