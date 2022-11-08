Кальцій – це будівельний матеріал для кісток, а також важливий макроелемент. Біологічна роль кальцію також у освіті певних гормонів і ферментів, необхідних згортання крові, обміну речовин і нервової системи. За нестачі цього мінералу в організмі починається збій. Особливо необхідний кальцію для дітей, тому що його дефіцит призводить до затримки росту, рахіту, нервових розладів та інших патологій. Як зрозуміти, скільки часу можна приймати кальцій дитині?

Симптоми нестачі кальцію у дітей

Найкращою діагностикою визначення рівня кальцію в організмі є специфічний аналіз крові.

Однак батьки не роблять дітям профілактичні аналізи на визначення недостатності якихось вітамінів та мінералів, про дефіцит можна дізнатися за такими симптомами:

затримка зростання у перший рік життя та пізніше;

у немовлят повільно заростає тім'ячко;

зуби з'являються за графіком, затримуючись у зростанні;

ноги криві;

випадання волосся, починаючи з потилиці;

ламкі нігті;

нервова збудливість — тремор, уривчастий сон, можливі судоми, утруднення дихання;

пітливість голови;

сухість шкіри;

виражені проблеми із зубами — швидкий розвиток карієсу, пародонтиту.

При появі перерахованих симптомів необхідно звернутися за консультацією до педіатра та провести обстеження.

Добова норма кальцію для дітей

ВООЗ встановлено такі норми:

для немовлят до 6 місяців на грудному вигодовуванні – 300 мг;

до 6 місяців на штучному вигодовуванні – 400 мг;

до 1 року - 400 мг;

з 1 до 3 років – 500 мг;

з 4 до 6 років – 600 мг;

з 7 до 10 років – 800 мг.

Щоб отримувати добову дозу кальцію з їжі, необхідно забезпечити повноцінне харчування дитини, в яке входитиме їжа, багата не лише кальцієм, а й вітаміном D, магнієм, фосфором, бором, цинком, міддю та марганцем. Ці вітаміни та мінерали забезпечують засвоюваність кальцію та допомагають регулювати повноцінний обмін речовин для правильного розвитку та зростання скелета, м'язів та функціонування основних систем організму.

Коли давати дитині препарати кальцію

За наявності симптомів дефіциту кальцію та за рекомендацією лікаря педіатра, виходячи з анамнезу та стану здоров'я дитини, можуть призначатися препарати кальцію. Їх застосовують для профілактики таких захворювань, як рахіт, остеопороз, патології системи згортання крові за наявності клінічних симптомів.

Призначають у комплексі лікування вже діагностованих захворювань кісткової системи та при затримці прорізування зубів у немовлят. Препарат дозволяє поповнити дефіцит кальцію та супутніх вітамінів до необхідної добової дози. Застосування харчової добавки не виключає повноцінне та різноманітне харчування та не може стати замінником їжі. Тривалість курсу прийому вітамінного комплексу встановлюється педіатром та становить від 1 місяця.