Супрун посоветовала отказаться от варенья на зиму

Классическое варенье содержит почти 50% сахара

Министерство здравоохранения Украины не советует варить варенье, а призывает подойти к заготовкам на зиму творчески, технически и с пользой для здоровья. Об этом и. о. министра здравоохранения сообщила на своей странице в фейсбук.

"Классическое варенье содержит почти 50% сахара, в придачу к сахарам, присутствующих в ягодах или фруктах. Даже если готовить варенье, в котором 15% сахара, это многовато, потому что 100 граммов варенья (а это на вид совсем немного) — половина оптимальной дневной нормы сахара. Также, чем длительней термическая обработка, тем меньше витаминов остается в еде. Фрукты не стоит варить более 20 минут", - говорится в сообщении.

Супрун также назвала альтернативы варенью: заморозка, сушка, приготовления пастилы.

Так, ягоды и фрукты перед заморозкой нужно помыть, возможно, перемолоть блендером и прогреть до 60-90 градусов на 1 минуту. Это воспрепятствует разрушению витаминов ферментами и лучше сохранит вкус. Особенно это уместно для заморозки персиков, слив, шелковицы и абрикосов. В морозилке должна быть достаточно низкая температура, чтобы фрукты быстро замораживались — не выше -10.

Источник: comments.ua

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