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Три опасных заболевания, которые легко подцепить в примерочной

Три опасных заболевания, которые легко подцепить в примерочной

Врач-дерматовенеролог Екатерина Макарова рассказала, чем может быть опасна обычная примерочная.

Так, в одежде из магазинов может обитать целый мир, о котором вы и не подозреваете. Прежде всего, это платяная вошь.

— И если она попадает на ваш кожный покров, считайте, что ваша песенка спета. Водится она в «закромах» любой «пораженной» одежды, выбирая самые потайные места, — карманы, всевозможные складки и швы, — отметила эксперт.

От головных вшей она отличается тем, что ее лапки не могут долго удерживать массу тела на волосах, поэтому перескакивает на одежду, где и ожидают своего нового хозяина. От укусов насекомого появляется зуд, жжение и чесотка. Более того, места укуса могут отекать.

— Заметить паразита не так уж и просто, он очень крошечный, хоть и передвигается на небольшие расстояния. Самки живут около 45 дней, но успевают отложить не менее 100 яиц, — напоминает врач.

Всю зараженную одежду придется стирать при самой высокой температуре с добавлением инсектицидов. Понятно, что часть гардероба просто не «переживет» такого обращения.

Еще один бич любителей примерять одежду — чесотка. Она проявляется уже на второй день после заражения. Главные симптомы — невыносимый зуд, и больше всего страдают места, где кожа самая нежная, — паховые впадины, живот, бедра.

Грибковые заболевания, в отличие от чесотки, лечатся долго, тяжело и дорого. Главными симптомами являются шелушение кожи, зуд на стопах. Опасный симптом — поражение ногтевой пластины, которая может окраситься в бледно-желтый цвет и крошиться.

Екатерина Макарова рекомендует всю купленную одежду обязательно утюжить с изнаночной стороны.
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

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