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В харківському метро організували курси з безпеки мирних жителів
У п’ятницю на станціях метро відбудуться курси щодо поводження громадян в умовах бойових дій.
Курси з безпеки мирних жителів під час бойових дій організовано Департаментом цивільного захисту ХОВА спільно в ГУ ДСНС в Харківській області.
На курсах рятувальники, волонтери, представники Червоного хреста інструктуватимуть мирних жителів, як правильно поводитися під час атак окупантів.
Заняття відбудуться на станціях Харківського метрополітену 22 липня за таким графіком:
10:00 – ст. імені О. С. Масельського;
11:30 – ст. Завод імені Малишева;
13:00 – ст. Університет;
14:30 – ст. Київська.