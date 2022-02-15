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В Польше выявили два подварианта Омикрона

В Польше выявили два подварианта Омикрона

В Польше обнаружили два подварианта Омикрон-штамма COVID. Об этом заявил замминистра здравоохранения Вальдемар Краска в эфире Польского радио в понедельник, 14 февраля.

"Мы уже сейчас имеем два новых подварианта мутации "омикрон", которые есть в нашей стране", - сказал Краска, подчеркнув, что в министерстве пока не знают, "как они будут себя вести и каким будет ход болезни".

"Коронавирус останется с нами дольше", - добавил Краска, призвав соблюдать меры предосторожности.

Отметим, что в Польше наблюдается пятая волна эпидемии коронавируса. В последние дни кривая заболеваемости спадает. При этом более 96% новых инфицированных заразились Омикроном.

Напомним, что в мире число COVID-случаев достигает 405 млн. Странами-лидерами по заболеваемости и смертности от коронавируса остаются США, Индия и Бразилия.

Также сообщалось, что в Евросоюзе прогнозируют спад волны Омикрона. От коронавируса в ЕС привиты уже 70% населения, но в ЕК подчеркивают, что необходимо продолжать кампанию по иммунизации.

Источник: korrespondent.net

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