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В Минздраве заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в Украине: озвучены цифры

В Минздраве заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в Украине: озвучены цифры

За прошедшую неделю в Украине существенно снизилась динамика выявления новых случаев инфицирования COVID-19. Заметное снижение показателя зафиксировали в Винницкой (-38%) и Ивано-Франковской (-37%) областях.

Такие показатели могут свидетельствовать о том, что ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется. Об этом на брифинге 14 февраля заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, впервые за последние четыре недели количество выявленных случаев и госпитализаций прекратило рост и демонстрирует спад.

"За прошедшую неделю зарегистрировано 235 256 случаев коронавирусной болезни, что на 7600 случаев меньше по сравнению с предыдущей неделей. В больницы за неделю госпитализированы 24575 больных, что также на тысячу меньше, чем на прошлой неделе", – сказал Ляшко.

При этом он отметил, что признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдаются на неделю раньше, чем показывали прогнозы Министерства здравоохранения. Ляшко подчеркнул, что снижение недельной заболеваемости в Ивано-Франковской области наблюдается вторую неделю подряд, что свидетельствует о прохождении пикового периода.

В то же время за неделю больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Киеве (+51%). В Запорожской области также существенно добавилось количество новых инфицирований (+50%). Однако и эта цифра по сравнению с предыдущей неделей, когда показатель составлял +109%, уменьшилась.

Впрочем, министр добавил, что это лишь первые положительные признаки стабилизации заболеваемости в Украине и страна по-прежнему находится на высоких цифрах регистрации новых случаев COVID-19.

Напомним, по состоянию на 14 февраля карантинные ограничения, связанные с COVID-19, до "желтого" уровня ослабили в двух областях и в городе Киев. Остальные регионы на сегодняшний день находятся в "оранжевой" и "красной" зонах эпидемиологической опасности.

Отметим, что 13 февраля в Украине диагностировали 16 993 заражения коронавирусом, в том числе у 1447 детей и 252 медицинских работников. В больницы из-за этого недуга госпитализировали еще 2270 пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог Борис Донской заявил, что волна коронавируса в Украине может достичь пика в период 17-20 февраля, а затем пойдет на убыль. Однако реальная суточная статистика заболеваемости может в разы превышать официальные показатели.

Источник: healthnews.obozrevatel.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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