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“Суїцидальні думки і неадекватна поведінка”: Комаровський назвав тривожні ознаки COVID-19

“Суїцидальні думки і неадекватна поведінка”: Комаровський назвав тривожні ознаки COVID-19

Євген Комаровський перерахував тривожні ознаки, які можуть виникнути при коронавірусі. Він пояснив, що при появі таких симптомів необхідно негайно звернутися до лікаря.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Деталі: За словами фахівця, найбільш тривожними ознаками при COVID-19 є:

  • Відмова від їжі та пиття
  • Неадекватна поведінка
  • Суїцидальні думки
  • Відсутність реакції на жарознижуючі препарати

Якщо у людини присутні такі симптоми, то потрібно негайно припинити самолікування і звернутися до сімейного лікаря.

Також Комаровський зазначив, що при захворюванні дитини до лікаря потрібно звернутися, якщо протягом п’яти днів стан не поліпшується або протягом двох днів поспіль ви говорите: “Сьогодні гірше, ніж вчора”.

Обов’язково потрібно консультуватися з фахівцем, якщо з’являються нові симптоми захворювання, яких раніше не було.

Коментар: “При COVID – 19 пульсоксиметр показує нижче 93 – звертаєтеся до лікаря. Якщо ви не можете їсти та пити, якщо є суїцидальні думки, якщо людина поводиться неадекватно – звертайтеся до лікаря. Ще одна ознака – відсутність ефекту жарознижуючих препаратів, – підкреслив медик.

Источник: Час-Дій.

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