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Ураження верхніх дихальних шляхів та кашель: лікар назвав головні симптоми "Омікрону"

Ураження верхніх дихальних шляхів та кашель: лікар назвав головні симптоми Омікрону

Штам коронавірусу "Омікрон" вражає верхні дихальні шляхи, тому запалення проходять легше і швидше. Основні симптоми - першіння в горлі, кашель, набряк лімфатичних вузлів - проходять за 3-5 днів.

Про це розповів Тарас Масляк, керівник центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська, повідомляє Новини.LIVE.

Головні симптоми штаму "Омікрон"

За словами Тараса Масляка, нині ситуація із захворюваністю контрольована, адже до лікарні потрапляють пацієнти середньої тяжкості.

"Ситуація керована, за останню добув нам поступило 6 хворих із коронавірусом. Загалом вони середньої важкості, у кого супутні захворювання або особи за 80 років. Загалом у 124 хворих, але ситуація покращується. Нещодавно у нас перехворіло більшість працівників, але досить швидко одужали", - розповів він.

"Омікрон" проходить швидкоплинно, адже він вражає лише верхні дихальні шляхи.

"Я так розумію, що цей Омікрон досить швидкоплинний, 3-5 днів і симптоми проходять. Вражає верхні дихальні шляхи, тому запалення проходять значно легше і швидше", - додав Масляк.

За словами лікаря, основним симптомами є першіння в горлі, кашель і набряк лімфатичних вузлів.

"Основні симптоми - першіння в горлі, кашель, набряк лімфатичних вузлів. У декого є розлади кишково-шлункового тракту, ще у декого головні болі. Головне, правильно почати лікувати, тоді людина швидше одужує", - розповів Тарас Масляк.

Він наголосив, що вакциновані хворіють легше, особливо ті, у кого 2 дози будь-якої вакцини.

Источник: novyny.live/

Новости портала «Весь Харьков»

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