В Україні зареєструють таблетки від коронавірусу: подробиці

лава українського МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вже наступного тижня в Україні зареєструють таблетки від COVID-19 «Молнупіравір».

Про це він повідомив на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

«Наступного тижня в Україні зареєструють антивірусний препарат прямої дії проти коронавірусу Молнупіравір, який зайшов на реєстрацію в країну»

Міністр уточнив, що після реєстрації лікарського засобу заплановано його якнайшвидше поширення по Україні. За словами Ляшка, це відбудеться протягом 7-10 днів.

«Поставка в країну, передача лікарням для амбулаторного лікування, оскільки цей препарат перешкоджає переходу захворювання більш важкою формою»

Раніше ми писали, що Єврокомісія слідом за позитивним висновком Європейського агентства з лікарських засобів надала умовний дозвіл на використання вакцини від коронавірусу Nuvaxovid, розробленої американською компанією Novavax.

Источник: ua.news/

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