Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:10
Просмотров: 144

З'явилися нові дані про мутацію штаму Омікрон

Зявилися нові дані про мутацію штаму Омікрон

З'явилося ще одне дослідження, яке свідчить про те, що новий варіант штаму коронавірусу Омікрон заразніший, ніж його початкова версія.

Субваріант Омікрону BA.2 виявили на початку цього року і він вже встиг витіснити початкову версію Омікрону (BA.1) у Данії.

Що нового дізналися науковці

Людина, інфікована BA.2, має 39% шанс передати вірус комусь ще у своїй сім'ї впродовж тижня. Тим часом при інфікуванні BA.1 цей ризик становить 29%. Такі дані навели у заяві управління охорони здоров'я Данії SSI.

Важливо: Дослідження проводилось з 20 грудня по 18 січня. У ньому взяли участь 18 000 людей.

Одна з дослідників SSI Камілла Холтен Моллер заявила, що мутація Омікрону з більшою ймовірністю інфікує нещеплених людей, ніж його початкова версія. Вона додала, що у тих людей, які повністю вакцинувалися проти COVID-19 або отримали бустерну дозу набагато менше шансів заразитися BA.2.

До слова, попри рекордні показники захворюваності Данія вирішила зняти всі обмеження, пов'язані з коронавірусом. В уряді сподіваються на високий рівень вакцинації та меншу серйозність варіанту Омікрон.

Нова версія штаму Омікрон: коротко про головне

  • Згідно з попередніми даними SSI, BA.2 у півтора раза заразніший, ніж BA.1.
  • Чи викликає нова мутація Омікрону важчий перебіг захворювання поки що незрозуміло. Міжнародні дані наразі свідчать лише про те, що BA.2 може швидко поширюватися.
  • Наразі BA.2 виявили у близько 50 країнах світу та 17 штатах США.
  • ВООЗ досі не знайшла жодних підстав позначати цей підваріант як такий, "що викликає занепокоєння" або навіть "інтерес". Поки вони відстежують, чи спричиняє цей BA.2 важче захворювання.
  • За даними британських вчених, до головних симптомів нового підвиду штаму Омікрон належать: висока температура; безперервний кашель; втрата або зміна нюху та смакових рецепторів.

Симптоми Омікрону

Источник: healthy.24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Україні зареєструють таблетки від коронавірусу: подробиці
25.01.2022 14:51    428
ВОЗ: конец пандемии в Европе «вероятен» после Омикрона
24.01.2022 15:31    307
Медики назвали самый распространенный симптом штамма Омикрон
24.01.2022 15:25    545
Медики рассказали, почему некоторые люди не болеют COVID-19
21.01.2022 17:13    709
Ученые заявили, что пандемия может закончиться уже летом 2022
21.01.2022 17:03    436
"Перенес на ногах", – Лукашенко заявил, что переболел Омикроном
20.01.2022 17:20    347
Ця хвиля COVID-19 стане останньою з великою кількістю обмежень, – очільник Pfizer
18.01.2022 10:10    347
ВОЗ готова вакцинировать 70% населения Земли, Украина — производить лекарства от COVID-19
18.01.2022 10:00    339
Ученые заявляют, что каннабиноиды могут защитить от коронавируса
18.01.2022 09:10    300
ВООЗ схвалила два нові препарати для лікування коронавірусу
14.01.2022 11:33    431
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 