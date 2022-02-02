З'явилися нові дані про мутацію штаму Омікрон

З'явилося ще одне дослідження, яке свідчить про те, що новий варіант штаму коронавірусу Омікрон заразніший, ніж його початкова версія.

Субваріант Омікрону BA.2 виявили на початку цього року і він вже встиг витіснити початкову версію Омікрону (BA.1) у Данії.

Що нового дізналися науковці

Людина, інфікована BA.2, має 39% шанс передати вірус комусь ще у своїй сім'ї впродовж тижня. Тим часом при інфікуванні BA.1 цей ризик становить 29%. Такі дані навели у заяві управління охорони здоров'я Данії SSI.

Важливо: Дослідження проводилось з 20 грудня по 18 січня. У ньому взяли участь 18 000 людей.

Одна з дослідників SSI Камілла Холтен Моллер заявила, що мутація Омікрону з більшою ймовірністю інфікує нещеплених людей, ніж його початкова версія. Вона додала, що у тих людей, які повністю вакцинувалися проти COVID-19 або отримали бустерну дозу набагато менше шансів заразитися BA.2.

До слова, попри рекордні показники захворюваності Данія вирішила зняти всі обмеження, пов'язані з коронавірусом. В уряді сподіваються на високий рівень вакцинації та меншу серйозність варіанту Омікрон.

Нова версія штаму Омікрон: коротко про головне

Згідно з попередніми даними SSI, BA.2 у півтора раза заразніший, ніж BA.1.

Чи викликає нова мутація Омікрону важчий перебіг захворювання поки що незрозуміло. Міжнародні дані наразі свідчать лише про те, що BA.2 може швидко поширюватися.

Наразі BA.2 виявили у близько 50 країнах світу та 17 штатах США.

ВООЗ досі не знайшла жодних підстав позначати цей підваріант як такий, "що викликає занепокоєння" або навіть "інтерес". Поки вони відстежують, чи спричиняє цей BA.2 важче захворювання.

За даними британських вчених, до головних симптомів нового підвиду штаму Омікрон належать: висока температура; безперервний кашель; втрата або зміна нюху та смакових рецепторів.

Источник: healthy.24tv.ua/

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