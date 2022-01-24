ВОЗ: конец пандемии в Европе «вероятен» после Омикрона

В ВОЗ также заявили, что к марту 60% людей в Европе могут заразиться штаммом Омикрон.

Пандемия COVID-19 вступила в новую фазу с появлением варианта Omicron, который к марту может заразить 60% людей в Европе, и может положить ей конец, говорит директор Всемирной организации здравоохранения по Европе.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Вполне вероятно, что регион движется к своеобразному финалу пандемии», — сказал Ханс Клюге в интервью AFP, тем не менее, призывая к осторожности из-за способности вируса мутировать.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые выяснили, как коронавирус поражает почки. Исследователи Рейнско-Вестфальского технического университета в Германии и Университетского медицинского центра имени Радбуда в Нидерландах выяснили, что коронавирус, попадая в почки, провоцирует появление рубцов.

Кроме того, мы писали, что ученые выяснили, у кого в пять раз выше риск заразиться Омикроном. Для переболевих коронавирусом в прошлом риск заразиться новым штаммом Омикрон в пять раз выше. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов.

Источник: cursorinfo.co.il/

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