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Епідеміологиня назвала особливості хвилі "Омікрону" та сказала, коли очікується спад

Епідеміологиня назвала особливості хвилі Омікрону та сказала, коли очікується спад

Нинішня хвиля коронавірусу в Україні досить потужна, адже штам "Омікрон" дуже швидко поширюється. До того ж хворіють діти, вакциновані, а також ті, хто перехворів.

Про це розповіла Новини.LIVE епідеміологиня та заслужена лікарка України Людмила Мухарська.

У чому особливість хвилі "Омікрону" в Україні

Вона зазначила, що вакциновані українці, як і діти, хворіють легше й не так тривало. Проте, за словами Мухарської, є винятки, коли хтось може переносити хворобу важче, але їх значно менше.

"При цьому це досить потужна хвиля, оскільки однією із властивостей штаму "Омікрон" є його дуже швидке поширення. Через це одночасно хворіє багато людей", – сказала епідеміологиня.

Водночас вона зауважила, що інфікованих коронавірусом може бути значно більше, адже офіційно хворими вважаються ті, хто здав тест та отримав позитивний результат. Оскільки симптоми "Омікрону" подібні до ГРВІ, багато хто не тестується і продовжує поширювати вірус далі.

"Разом з тим він викликає менш важкі клінічні форми, випадків протікання у легкій формі – більше, якщо порівнювати із "Дельтою". Також значно менше смертей і потрапляння в реанімацію", – зазначила лікарка.

Однак, зауважила вона, велика кількість хворих спричиняє навантаження на медичну систему. Мухарська додала, що спад хвилі очікується наприкінці лютого.

Источник: novyny.live/

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