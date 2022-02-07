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Коронавірус в Україні: у Зеленського спрогнозували, коли хвиля досягне піку

Коронавірус в Україні: у Зеленського спрогнозували, коли хвиля досягне піку

Під час селекторної наради в Офісі Президента України озвучили прогнози щодо захворюваності на коронавірус. Згідно із ними, зростання триватиме ще кілька тижнів.

Посадовці вкотре закликають людей вакцинуватися, щоб уберегтись від важкого перебігу хвороби. Адже сукупно за минулий тиждень виявили 242 тисячі випадків коронавірусу. В ОП наголошують, що це на 44% більше за попередні 7 днів.

Коли чекати піку хвороби

Показники захворюваності ростуть четвертий тиждень поспіль.

За прогнозами, це триватиме ще кілька тижнів. Пікові показники очікуються на п'ятому – шостому тижні,
– мовиться в повідомленні.

За словами очільника Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка, в лікарнях збільшили кількість дитячих ліжок для маленьких пацієнтів з COVID-19.

Загалом кількість госпіталізованих з коронавірусом зростає контрольовано. У лікарнях минулого тижня опинилися 27 тисяч людей, а позаминулого – 24 тисячі.

Глава МОЗ знову наголосив, що до реанімації потрапляє мінімальна кількість вакцинованих.

Останні новини про коронавірус і карантин

  • Міністерство охорони здоров'я вивчає декілька сценаріїв того, як далі будемо жити з коронавірусом. Один із них — ревакцинація щороку, як у випадку з грипом. Розглядають також специфічні бустери чи сукупну вакцину.
  • Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав летальність від Омікрон-штаму. Новий звіт від Центру з контролю та профілактики захворювань у США показує, що Омікрон-хвиля в середньому спричиняє 9 смертей на 1 000 випадків захворювань, тоді як під час Дельта-хвилі помирало в середньому 13 людей із 1 000 інфікованих.
  • Як повідомляли у МОЗ, самоізоляцію можна завершувати вже через 5 днів з того моменту відколи були симптоми. Також це стосується дня, коли отримали позитивний результат тесту.

Источник: 24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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