В Україні скоротили термін самоізоляції при COVID-19

МОЗ змінило термін обов'язкової самоізоляції - замість десяти днів тепер достатньо п'яти з моменту появи симптомів чи отримання позитивного ПЛР-тесту.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Подробиці

7 лютого МОЗ опублікувало інформацію про те, що термін обов'язкової самоізоляції змінено - його скоротили вдвічі. Раніше на самоізоляції потрібно було провести десять днів. Це значить, що з дня появи симптомів або ж отримання позитивного тесту на COVID-19 мало пройти десять днів, а потім ще три, під час яких вже не буде симптомів.

Відтепер термін самоізоляції складатиме всього п'ять днів. Цей термін має також збігти від появи симптомів або позитивного результату ПЛР-тесту. Також в МОЗ уточнюють, що у випадку негативного результату тесту до того, як спливе 5 днів, самоізоляцію також можна закінчити. Чим продиктоване таке скорочення терміну самоізоляції, в міністерстві не уточнюють.

"Через 5 днів з дати появи симптомів або отримання позитивного тесту самоізоляцію можна завершувати. Основна умова — відсутність симптомів", - написали у МОЗ.

Источник: novyny.live/

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