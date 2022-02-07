Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:25
Просмотров: 55

В Україні скоротили термін самоізоляції при COVID-19

В Україні скоротили термін самоізоляції при COVID-19

МОЗ змінило термін обов'язкової самоізоляції - замість десяти днів тепер достатньо п'яти з моменту появи симптомів чи отримання позитивного ПЛР-тесту.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. 

Подробиці

7 лютого МОЗ опублікувало інформацію про те, що термін обов'язкової самоізоляції змінено - його скоротили вдвічі. Раніше на самоізоляції потрібно було провести десять днів. Це значить, що з дня появи симптомів або ж отримання позитивного тесту на COVID-19 мало пройти десять днів, а потім ще три, під час яких вже не буде симптомів. 

Відтепер термін самоізоляції складатиме всього п'ять днів. Цей термін має також збігти від появи симптомів або позитивного результату ПЛР-тесту. Також в МОЗ уточнюють, що у випадку негативного результату тесту до того, як спливе 5 днів, самоізоляцію також можна закінчити. Чим продиктоване таке скорочення терміну самоізоляції, в міністерстві не уточнюють. 

"Через 5 днів з дати появи симптомів або отримання позитивного тесту самоізоляцію можна завершувати. Основна умова — відсутність симптомів", - написали у МОЗ. 

Источник: novyny.live/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Коронавірус в Україні: у Зеленського спрогнозували, коли хвиля досягне піку
Сегодня 20:28    56
Ураження верхніх дихальних шляхів та кашель: лікар назвав головні симптоми "Омікрону"
Сегодня 20:06    88
В ЕС на этой неделе начнут применять таблетки от Pfizer против коронавируса
04.02.2022 10:55    258
З'явилися нові дані про мутацію штаму Омікрон
02.02.2022 13:10    381
В Україні зареєструють таблетки від коронавірусу: подробиці
25.01.2022 14:51    453
ВОЗ: конец пандемии в Европе «вероятен» после Омикрона
24.01.2022 15:31    321
Медики назвали самый распространенный симптом штамма Омикрон
24.01.2022 15:25    565
Медики рассказали, почему некоторые люди не болеют COVID-19
21.01.2022 17:13    733
Ученые заявили, что пандемия может закончиться уже летом 2022
21.01.2022 17:03    450
"Перенес на ногах", – Лукашенко заявил, что переболел Омикроном
20.01.2022 17:20    361
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 