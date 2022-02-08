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Вже за 5 днів з появи COVID-симптомів самоізоляцію можна завершувати, але є умова

Вже за 5 днів з появи COVID-симптомів самоізоляцію можна завершувати, але є умова

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що самоізоляцію можна завершувати вже через 5 днів з дати появи симптомів коронавірусу або отримання позитивного результату тесту.

Термін самоізоляції пацієнтів з COVID-19 змінили

Однак є умова – у пацієнта на цей момент не має бути жодних симптомів. У такому випадку робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не обов'язково.

Водночас, якщо минуло менше як 5 днів, а ви отримали негативний результат ПЛР-тестування – то це також є підставою для завершення самоізоляції.

До слова. У ВООЗ повідомляли про те, що інкубаційний період при Омікроні коротший – складає приблизно 3 доби, водночас при Дельті 4 – 5, а іноді до 7 днів.

Самоізоляція в Україні: передумови

  • Раніше обов'язкова самоізоляція тривала 10 днів. Тобто з часу появи симптомів або отримання позитивного результату тестування мало пройти 10 днів та ще 3 дні, протягом яких не мало бути симптомів COVID-19.
  • Сьогодні ж Ігор Кузін повідомляв, що МОЗ розглядає можливість скорочення терміну самоізоляції при захворюванні на COVID-19, однак не на 5 днів. Очевидно, рішення змінили.
  • Також головний санлікар наголошував, що після завершення самоізоляції здавати повторний тест не потрібно, але за умови, що всі терміни самоізоляції були дотримані.

Головні правила карантину вдома – дивитись відео

Источник: healthy.24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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