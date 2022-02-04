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В ЕС на этой неделе начнут применять таблетки от Pfizer против коронавируса

В ЕС на этой неделе начнут применять таблетки от Pfizer против коронавируса

Речь идет о препарате «Паксловид» (Paxlovid) от Pfizer против коронавируса, его одобрили в 27 странах Евросоюза.

Франция находится среди стран-рекордсменов по количеству COVID-больных на душу населения в мире. В то же время количество госпитализаций инфицированных в отделениях интенсивной терапии уменьшается, и правительство страны в среду, 2 февраля, начало ослаблять карантинные ограничения.

Так, маски больше не нужно носить на открытом воздухе, а большие скопления людей снова разрешены на концертах и спортивных площадках.

Следует добавить, что, согласно рекомендациям Европейского агентства по лекарственным средствам, «Паксловид» будут давать взрослым с симптомами COVID-19, которые не нуждаются в кислородной поддержке и подвержены тяжелому течению заболевания.

Напомним, несколько ранее стало известно, что уже на этой неделе первая партия лекарств против COVID-19 «Молнупиравир» будет в Украине. Должны доставить 60 тысяч курсов препарата.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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