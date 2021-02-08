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Врач рассказала о заболевании глаз, вызываемом клещами

Врач рассказала о заболевании глаз, вызываемом клещами

Демодекозный или клещевой блефарит является неприятным в своих симптомах заболеванием глаз, развитию которого могут поспособствовать нездоровые привычки.

О том, что в это время года повышается риск пострадать от заболевания глаз, вызываемого клещами, рассказала журналистам врач офтальмохирург Татьяна Шилова. Возникновению этой болезни способствует, в частности, снижение иммунитета, наблюдаемое сейчас у многих в связи с нехваткой витаминизированных продуктов, неблагоприятного климата, стресса.

«В результате ослабления иммунной системы организма клещи, обитающие в единичных количествах в волосяных фолликулах и в сальных железах любого человека, начинают активно размножаться, вызывая воспаление на поверхности глаза и на поверхности слизистой оболочки век», — объяснила профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

Она добавила, что фактором, усиливающим склонность к этому заболеванию глаз, является пренебрежение здоровым образом жизни, в том числе низкая физическая активность, избыточный вес, постоянное потребление рафинированных продуктов, не дающих организму нужного количества витаминов и минералов.

Также остерегаться болезни глаз нужно, если имеются хронические болезни желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, поскольку они способствуют ослаблению иммунной функции.

Офтальмолог заметила, что тяжелее всего клещевой блефарит переносят люди, имеющие проблемы кожи, а также аллергики. Шилова пояснила: это связано с тем, что «клещи, питаясь эпителием, оставляют продукты своей жизнедеятельности, которые вызывают токсико-аллергическую реакцию».
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: глаза

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