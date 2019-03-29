Врачи рассказали, как справиться с самым распространенным аллергеном

Клубника является одним из самых распространённых аллергенов. Неприятная реакция может возникать как у взрослых, так и у детей. Это происходит из-за того, что организм человека просто не может принять белок и пыльцу, которые содержатся в ягоде.

Для одних клубника — вкусное лакомство, а для других она похожа на настоящий яд, существенно отравляющий нормальное существование. Каковы признаки аллергии на клубнику и как справиться с этим опасным состоянием.

Признаки аллергии на клубнику

Аллергия на клубнику проявляется чаще всего у определенной группы людей. Это те, кто страдает от следующих проблем:

Генетическая непереносимость клубники;

Астма;

Экзема;

Аллергия на берёзовую пыльцу;

Хронические болезни печени и желудочно-кишечного тракта;

Слабый иммунитет.

Чаще всего аллергия появляется у детей, когда они только пробуют разные продукты, в том числе и такую ягоду. Но если клубника не была включена в рацион в детстве, то реакция образуется и в более старшем возрасте.

Аллергия на клубнику имеет не самые ярковыраженные признаки. Чаще всего она выглядит как обычная крапивница, то есть на коже образуются белые или красные пятна, в более острой форме возможно образование волдырей различного размера. При этом возможны зуд, жжение, шелушение кожи, увеличение площади высыпаний за счёт расчесываний.

Первый признаки аллергии на клубнику проявляются уже спустя один-два часа после её употребление. К ним относятся:

Зуд, покраснения, вязкость во рту;

Слезоточивость, воспаление слизистой глаз;

Высыпания на языке и нёбе;

Насморк, кашель;

Крапивница.

Вздутие живота;

Тошнота.

Есть и более серьёзные признаки аллергии на клубнику. Это кашель с хрипами и признаками удушья, диарея и рвота, головокружение, отёки губ и лица.

Если требуется срочная медицинская помощь при возникновении аллергии на клубнику, то такое состояние называют анафилаксия. Оно несколько отличается от той лёгкой формы, о которой шла речь выше. Существуют несколько признаков анафилаксии:

Учащённый пульс;

Лихорадка и галлюцинации;

Пониженный уровень артериального давления;

Распухший язык, глотка, ротовая полость.

Если человек страдает от острой аллергической непереносимости, то необходимо всегда носить с собой противоаллергенные средства. Для того, чтобы выбрать правильное, необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Лечение аллергии на клубнику

В первую очередь надо, конечно же, исключить из своего рациона раз и навсегда. Также следует отказаться от продуктов, в которых есть клубничный сок, волокна и так далее. Родственники клубники тоже будут под строжайшим запретом.

Во-вторых, следует остановить зуд и жжение, которые возникают при аллергии на клубнику. Лучше всего принять антигистаминные препараты, которые позволяют заблокировать действие аллергена (гистамина). По поводу того, какой именно антиаллергенный препарат подойдёт именно вам, лучше проконсультироваться со специалистом.

В-третьих, от неприятных признаков аллергии могут помочь народные средства. Например, ванночки или компрессы с соком алоэ, ромашки, зверобоя позволят снять воспаление, раздражение и зуд. Отличным успокаивающим средством станет отвар пустырника.

Если вышеперечисленные методы не помогают, а ситуация становится только хуже, надо немедленно обратиться в больницу или вызвать скорую помощь. Как правило, лечение предполагает сдачу соответствующих анализов, только после этого осуществляется назначение лечения. Обычно врач рекомендует исключить блюдо, в данном случае клубнику, на одну-две недели. Если признаки аллергии будут снижаться, то вероятно это и есть аллергия. Также сдается тест на оральную непереносимость продукта, симптомами которой являются головная боль, диарея, вздутие живота, высыпания на коже, отек лица и глотки. Есть разница между аллергией и такой непереносимостью: при последней реакция проявляется после поедания клубники, а аллергия провоцируется даже одним запахом. Кроме того, эксперты проводят кожные пробы и анализ крови на антитела.

Добавим, что пищевые аллергии проявляются у 30% людей всей планеты. Если у человека проявилась аллергия на клубнику, то возможна неприятная реакция на другие продукты семейства розовых: яблоки, персики, малину, бананы, ежевику, морковь, вишню и так далее. И помните, что лучше всего помочь в решении проблемы может врач.



Источник: ladyhealth.com.ua

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