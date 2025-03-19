Українці з ВІЛ можуть залишитися без критично важливих медикаментів уже найближчим часом через рішення адміністрації Трампа, — Reuters

(https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/eight-countries-could-run-out-hiv-treatments-due-usaid-cuts-who-says-2025-03-17/)

Сполучені Штати призупинили міжнародну допомогу у сфері поставок ліків для лікування ВІЛ-інфекції до восьми країн, серед яких опинилася й Україна. Ці держави ризикують зіткнутися з дефіцитом препаратів.

Це може призвести до понад десяти мільйонів додаткових випадків інфікування ВІЛ та трьох мільйонів смертей, пов'язаних з ВІЛ.

Джерело: https://t.me/c/1197363285/157827

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