70 мешканців міста вбила озброєна банда у Гаїті

У четвер вранці у місто Понт-Сонде, в сільськогосподарському регіоні Артібоніт на заході Гаїті увірвалися члени банди, розмахуючи автоматичними гвинтівками.

Вони вбили щонайменше 70 осіб і змусили понад 6000 людей тікати, повідомляє Українська правда із посиланням на Reuters.

Лідер банди «Гран Гріф» Лаксон Елан взяв на себе відповідальність за масове вбивство, заявивши, що це була помста за те, що цивільні залишалися пасивними, в той час, як поліція і групи самооборони вбивали його солдатів.

За даними Агентства ООН з питань міграції, близько 6 270 осіб залишили свої домівки через ці напади. Більшість з них знайшли притулок у сім’ях, що живуть у сусідньому Сен-Марку та інших містах, інші живуть в імпровізованих таборах.

За словами місцевої влади, члени банди підпалили десятки будинків і транспортних засобів, що стало одним з найсмертоносніших нападів за останні роки в карибській країні, яка бачила багато масових вбивств і мало правосуддя для їхніх жертв.

«Цей одіозний злочин проти беззахисних жінок, чоловіків і дітей є нападом не лише на жертв, але й на весь гаїтянський народ», – заявив прем’єр-міністр Гаррі Коніль в ефірі телеканалу, додавши, що сили безпеки посилюють охорону району.

Вбивства є ознакою загострення конфлікту на Гаїті, де озброєні банди контролюють більшу частину столиці Порт-о-Пренс і поширюються на сусідні регіони, розпалюючи голод і залишаючи сотні тисяч людей без даху над головою. Обіцяна міжнародна підтримка продовжує затримуватися, а сусідні країни депортують мігрантів назад до країни.

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