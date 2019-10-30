Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:37
Просмотров: 65

Бджоли визнані найважливішими істотами на Землі

Бджоли визнані найважливішими істотами на Землі

Від 60 до 90% їжі, люди отримують завдяки комахам-запилювачам, і перш за все, бджолам

Міжнародна некомерційна екологічна організація «Спостерігачі Землі» заявила, що бджоли є найбільш важливими тваринами для збереження екосистеми планети.

Про це йдеться в оприлюдненій в Королівському географічному товаристві Великобританії доповіді.

Згідно з даними екологів, той факт, що багато видів бджіл вже зникли з лиця планети або перебувають в списку зникаючих видів, є небезпеку для всієї Землі, в тому числі, для людства.

«Від 60 до 90% їжі, люди отримують завдяки комахам-запилювачам, і перш за все, бджолам. Серед продуктів, що ми не могли б отримувати без їх підтримки, фрукти, овочі, зернові та горіхи. Це означає, зокрема, що зниження чисельності бджіл вплине на інші види, включаючи людей. Виникне «ефект доміно», - наголошується у доповіді.

Екологи говорять, що ефект від зникнення бджіл можна побачити на прикладі мигдалевих дерев.

«Щоб на деревах з'являлися горіхи, мигдаль потребує запилення. У багатьох країнах мигдальні шкарлупки і лушпиння використовуються, як корм для домашньої худоби і курей. Без бджіл не буде мигдалю, а значить, не буде ні худоби, ні курей. А значить, людям дістанеться менше м'яса, молока та інших продуктів. І це лише одна з харчових екосистем, на яку вплине скорочення або зникнення бджолиної популяції», - наводять приклад екологи.

Не менш, а то і більш значущою втратою стане зникнення «бджолиної індустрії» - виробництва меду, воску, прополісу.

Крім природних факторів, які знижують популяцію бджіл, таких, як захворювання і міжвидові зіткнення, на комах негативно впливає використання інсектицидів, зміна клімату, скорочення чисельності рослин.

«Якщо людство буде дбайливіше ставитися до планети, бджолам буде простіше вижити і зрости в чисельності», - наголошують екологи, адже бджоли - основні запилювачі, вони запилюють не тільки квіти, а й інші зелені рослини, а значить, дають нам можливість дихати!

 

Источник: glavcom.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Думает без мозга и ест без рта: в парижском зоопарке появился новый "питомец"
18.10.2019 07:58    286
Кошки на самом деле любят людей не меньше, чем собаки
16.10.2019 06:44    273
Ученые рассказали, как продлить жизнь на пару десятков лет: нужно всего лишь полюбить животных
10.10.2019 11:08    243
Коровы, выкрашенные под зебру, сэкономят фермерам США 2,2 млн долларов
09.10.2019 10:16    351
В Україні працює цілодобовий онлайн-сервіс допомоги тваринам
12.09.2019 08:59    298
Ученые заявили, что Лох-Несское чудовище может быть гигантским угрем
06.09.2019 10:34    284
В Харькове установили первые боксы для уборки за собаками
13.08.2019 10:17    277
Біля берегів Англії зняли гігантську медузу
24.07.2019 08:46    404
Котенок из Харьковского питомника оказался бешеным
14.03.2019 09:40    538
В Таиланде игривый слон «утопил» туристов
25.02.2019 09:15    469
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 