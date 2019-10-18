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Думает без мозга и ест без рта: в парижском зоопарке появился новый "питомец"

Думает без мозга и ест без рта: в парижском зоопарке появился новый питомец

Зоопарк Парижа представил нового питомца - одноклеточное существо группы слизевиков Blob.

Организм выглядит как гриб, однако ведет себя как животное. 

Blob имеет 720 полов, возможность к самоисцелению, может найти и переварить пищу без глаз, желудка и рта. При этом у слизевика нет мозга, но он способен к обучению. Blob может самостоятельно найти дорогу из лабиринта, а если слить два таких организма, один из них передаст свои знания другому.

Слизевик является одноклеточным существом, выглядит как гриб, но ведет себя как животное, отмечают в зоопарке. Кроме того, если Blob разрезать пополам, он восстановится всего за две минуты. Скорость перемещения Blob составляет 4 см в час.

Группа слизевиков пока до конца не изучена. Ученые не понимают, к какому царству их относить — грибов, растений или животных, а также — каким образом эти организмы изучать.

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Blob был назван в честь научно-фантастического фильма ужасов 1958 года, в котором снялся молодой Стив МакКуин. В нем инопланетная форма жизни Blob поглощает все на своем пути в небольшом городке в Пенсильвании. Несмотря на название, ученые отмечают, что питомец из Парижского зоопарка абсолютно безопасен для человечества.

Источник: telegraf.com.ua

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