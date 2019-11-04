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Биологи назвали главного алкоголика среди животных

Биологи назвали главного алкоголика среди животных

Животное успевает выпить 10-12 бокалов вина в день.

Перохвостые тупайи любители немного расслабиться и выпить пальмового вина. Очень много пальмового вина. Ежедневно на свой разгульный образ жизни они выделяют примерно два часа, за которые они успевают выпить примерно 10-12 бокалов вина, если измерять в человеческих мерках.

Но, несмотря на такое количество выпитого алкоголя, тупайи никогда не бывают пьяны. Их организм просто нейтрализует эффект спиртного, что в их случае очень полезно. Гулять в одиночестве, да ещё и в стельку пьяными, по ночному лесу – явно не самая лучшая перспектива для тупайи.

Тупайя - млекопитающее семейства тупайевых. Типичная тупайя похожа своим пушистым хвостом и заострённой мордочкой на белку. Обыкновенная тупайя обитает в Юго-Восточной Азии: на полуострове Малакка от перешейка Кра (Таиланд) и на островах Малайского архипелага.

Источник: lenta.ua

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Темы: животные

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