Калифорния стала первым штатом, где запретили продажу меха

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал законы, направленные на борьбу с жестоким обращением с животными.

Один из законопроектов предусматривает полный запрет на продажу новых меховых изделий.

Действовать в полной мере запрет начнет с 2023 года.

На территории штата нельзя будет продавать, производить, обменивать или дарить новую одежду из меха или натуральной кожи. Нарушение будет грозить штрафом.

Также в Калифорнии запретят выступление диких животных в цирке, убой лошадей и охоту на рыжую рысь.

«Калифорния — лидер по защите прав животных и сейчас это лидерство подразумевает запрет на продажу меха. Но и это не все. Мы заявляем: прекрасным диким животным, таким как тигры и медведи, не место в клетках, они не должны прыгать через кольцо с огнем в руках дрессировщика», — говорит Ньюсом.

Калифорния защищает не только животных, но и людей — в июле там впервые в Америке запретили дискриминацию из-за натуральных волос

Источник: vlasti.net

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