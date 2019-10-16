Калифорния стала первым штатом, где запретили продажу меха
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал законы, направленные на борьбу с жестоким обращением с животными.
Один из законопроектов предусматривает полный запрет на продажу новых меховых изделий.
Действовать в полной мере запрет начнет с 2023 года.
На территории штата нельзя будет продавать, производить, обменивать или дарить новую одежду из меха или натуральной кожи. Нарушение будет грозить штрафом.
Также в Калифорнии запретят выступление диких животных в цирке, убой лошадей и охоту на рыжую рысь.
«Калифорния — лидер по защите прав животных и сейчас это лидерство подразумевает запрет на продажу меха. Но и это не все. Мы заявляем: прекрасным диким животным, таким как тигры и медведи, не место в клетках, они не должны прыгать через кольцо с огнем в руках дрессировщика», — говорит Ньюсом.
Калифорния защищает не только животных, но и людей — в июле там впервые в Америке запретили дискриминацию из-за натуральных волос
Источник: vlasti.net