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Оккупанты поставили Запорожье на грань экологической катастрофы

Оккупанты поставили Запорожье на грань экологической катастрофы

Российские оккупанты на минувшей неделе захватили Запорожский железорудный комбинат. Прекращение работы насосов на предприятии грозит тяжелыми последствиями.

Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, передает «ДС».

«Если не будут работать насосные станции и не будут откачивать воду, то за неделю вода с 1 километра поднимется на отметку -30, и это может иметь тяжелые последствия: заражение поверхностных вод и горизонтов железной рудой», — сказал он.

Старух отметил, что в настоящее время предприятие не работает. Оно является единственным в Украине, которое добывает железную руду с глубины 1 км.

По его словам, создали комиссию, которая будет изучать ситуацию вокруг комбината.

Источник: sprotyv.info

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