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В окупованому Енергодарі рашисти викрали 11 працівників Запорізької АЕС

В окупованому Енергодарі рашисти викрали 11 працівників Запорізької АЕС

У тимчасово окупованому Енергодарі рашистські окупанти продовжують викрадати людей. Зокрема, одинадцять працівників Запорізької АЕС.

“Лише протягом останнього тижня вони затримали та вивезли в невідомому напрямку близько 20 енергодарців, 11 з них – працівники Запорізької АЕС. Місце їхнього перебування наразі невідоме”, — йдеться у повідомленні “Енергоатому”.

Нагадаємо, у тимчасово окупований районах Запорізької області рашисти продовжують викрадати людей. З початку війни вже зафіксовано 271 випадок. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Источник: sprotyv.info

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