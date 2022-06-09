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В окупованому Енергодарі рашисти викрали 11 працівників Запорізької АЕС
У тимчасово окупованому Енергодарі рашистські окупанти продовжують викрадати людей. Зокрема, одинадцять працівників Запорізької АЕС.
“Лише протягом останнього тижня вони затримали та вивезли в невідомому напрямку близько 20 енергодарців, 11 з них – працівники Запорізької АЕС. Місце їхнього перебування наразі невідоме”, — йдеться у повідомленні “Енергоатому”.
Нагадаємо, у тимчасово окупований районах Запорізької області рашисти продовжують викрадати людей. З початку війни вже зафіксовано 271 випадок. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
Источник: sprotyv.info