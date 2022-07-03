Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:41
Просмотров: 130

Оккупанты придумали новые «обоснования» отсутствия в Севастополе очистных сооружений

Оккупанты придумали новые «обоснования» отсутствия в Севастополе очистных сооружений

Оккупанты восемь лет подряд заявляли о «скорой достройке» капитальных очистных сооружений «Южные» в Севастополе, но из-за тотальной коррупции и халатности «администрации» агрессора постоянно «что-то происходило не так» и канализационные стоки основной базы Черноморского флота агрессора до сих пор текут прямо в Черное море.

Впрочем, теперь оккупанты придумали новую причину переноса начала строительства очистных сооружений, ею оказались якобы наложенные цивилизованными странами санкции, ужесточившиеся с начала масштабной российской агрессии в феврале 2022 года, говорится в материале Ассоциации реинтеграции Крыма.

Ведь, как заявил 28 июня фейковый «губернатор» города михаил развожаев, «часть оборудования от известных брендов» была якобы «закуплена» до введения «санкционных жестких вещей», но «другую часть закупить не удалось», а потому она будет «заменена на доступные аналоги».

Жители Севастополя в комментариях в социальных сетях уже смеются над такими заявлениями развожаева относительно «доступных аналогов» и приходят к выводу, что «очистные будут делать примерно из того, от чего будут очищать».

Кроме того, горожане, саркастически оценивая строительство в городе китчевого «театра оперы и балета» по проекту австрийских «друзей путина» для любовника его дочери екатерины тихоновой, выражают надежду на то, чтобы «оборудование для ёперного театра осталось так же под санкциями».

Впрочем, трагикомичность ситуации не исключает дальнейшие попытки агрессора давить на Европейский Союз по поводу «ослабления санкций», где ситуация севастопольских очистных может стать предметом прямого шантажа цивилизованных стран россией.

Ведь понятно, что в Севастополе полмиллиона горожан, российских военных оккупантов и колонизаторов способны отходами своей жизнедеятельности образовать для Черного моря масштабное экологическое бедствие регионального масштаба.

Поэтому, вероятно, заявления развожаева стали не только попыткой скрыть соответствующие мошеннические комбинации, но и продиктованной российскими спецслужбами провокацией с соответствующими дальнейшими преступными планами.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Бєлгороді знову почули “гучні звуки” — спалахнула пожежа, є загиблі
Сегодня 09:27    29
Українські козаки на морі кидали виклик всьому турецькому флоту
Сегодня 09:00    67
10 хороших новин 2 липня
Сегодня 08:52    88
Як діяти, якщо людина потрапила у полон
Сегодня 08:28    91
Істерикою негідників на росії через наш борщ задоволений
Сегодня 08:04    98
Окупанти підняли знищений ЗСУ корабель "Саратов", хочуть ремонтувати
Сегодня 07:30    115
Оперативна інформація станом на 06.00 03.07.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:19    132
Гарантувати безпеку місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС неможливо, доки там загарбники
Сегодня 07:19    100
Мобілізація в Україні: повідомили про ще один законний спосіб виклику у військкомат
Сегодня 07:08    228
«Четвертий батальйон взяли в полон свого комбата» - рашист розповідає про дезертирство в армії окупантів. ПЕРЕХОПЛЕННЯ
Сегодня 06:56    155
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 