Оккупанты восемь лет подряд заявляли о «скорой достройке» капитальных очистных сооружений «Южные» в Севастополе, но из-за тотальной коррупции и халатности «администрации» агрессора постоянно «что-то происходило не так» и канализационные стоки основной базы Черноморского флота агрессора до сих пор текут прямо в Черное море.

Впрочем, теперь оккупанты придумали новую причину переноса начала строительства очистных сооружений, ею оказались якобы наложенные цивилизованными странами санкции, ужесточившиеся с начала масштабной российской агрессии в феврале 2022 года, говорится в материале Ассоциации реинтеграции Крыма.

Ведь, как заявил 28 июня фейковый «губернатор» города михаил развожаев, «часть оборудования от известных брендов» была якобы «закуплена» до введения «санкционных жестких вещей», но «другую часть закупить не удалось», а потому она будет «заменена на доступные аналоги».

Жители Севастополя в комментариях в социальных сетях уже смеются над такими заявлениями развожаева относительно «доступных аналогов» и приходят к выводу, что «очистные будут делать примерно из того, от чего будут очищать».

Кроме того, горожане, саркастически оценивая строительство в городе китчевого «театра оперы и балета» по проекту австрийских «друзей путина» для любовника его дочери екатерины тихоновой, выражают надежду на то, чтобы «оборудование для ёперного театра осталось так же под санкциями».

Впрочем, трагикомичность ситуации не исключает дальнейшие попытки агрессора давить на Европейский Союз по поводу «ослабления санкций», где ситуация севастопольских очистных может стать предметом прямого шантажа цивилизованных стран россией.

Ведь понятно, что в Севастополе полмиллиона горожан, российских военных оккупантов и колонизаторов способны отходами своей жизнедеятельности образовать для Черного моря масштабное экологическое бедствие регионального масштаба.

Поэтому, вероятно, заявления развожаева стали не только попыткой скрыть соответствующие мошеннические комбинации, но и продиктованной российскими спецслужбами провокацией с соответствующими дальнейшими преступными планами.

Источник: sprotyv.info

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