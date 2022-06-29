Пожары в Сибири: сгорело уже более миллиона гектаров леса (ИНФОГРАФИКА)

В Сибири и на Дальнем Востоке российской федерации с начала 2022 года сгорело около 1,03 миллиона гектаров леса. Об этом свидетельствуют данные служб «Авиалесоохраны», информирует издание «Сибирь.Реалии».

Регионом-лидером по площади пожаров остается Амурская область: огонь прошел более 176 тысяч гектаров территории. Следом идет Республика Саха — 173 тысячи гектаров, причем, около 15,5 тысячи из них остаются без тушения по решению республиканской комиссии по ГО и ЧС.

От тушения некоторых участков с пожарами по соображениям «нецелесообразности» также отказались власти Красноярского края, Магаданской области, Хабаровского края, Чукотки и Амурской области.