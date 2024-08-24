Ідеальна кухонна мийка: як обрати, щоб задовольнити всі потреби

Кухонна мийка є одним з головних елементів, які щоденно використовуються для приготування їжі, миття продуктів та посуду. Її вибір повинен одночасно задовольняти декілька вимог – вигідна форма та розмір, зручне розміщення та користування, відповідність інтер’єру приміщення, простота догляду. Перед тим, як обрати найкращу мийку для кухні варто взяти до уваги поради від кухонного експерта Perfelli.

Основні критерії вибору кухонної мийки

За формою, в залежності від уподобань, можна обрати прямокутну, квадратну, круглу чи овальну мийку. Найпопулярніші вироби – прямокутні. Квадратні мийки виглядають досить естетично, проте як правило, вони обмежені по глибині. Круглі та овальні – зручні в користуванні, потребують обов’язкового монтажу в стільницю. Особливою формою можна назвати кутові мийки, до яких відносять вироби з круглими та прямокутними чашами, їх можна розташовувати в кутах кухні, це дає додаткову зручність та економить корисний простір.

Розмір кухонної мийки. Зазвичай розмір виробу може становити 60-96 см, що відповідає розміщенню над одинарною чи подвійною тумбою. Як правило, чаша має ширину 40-60 см, решта площі – крила, зручні для посуду або продуктів. Для маленьких кухонь або додаткового розміщення можна обрати зменшені розміри мийки шириною від 22 до 60 см.

Матеріал. Стійкими та легкими в догляді є мийки зі сталі (нержавійки). Частим вибором на сьогодні є кухонні мийки з композитних матеріалів, що поєднують довговічність користування та естетику, проте виглядають вони менш привабливо ніж наступний вид. Самими естетичними та респектабельними виглядають мийки з каменю – граніту та мармуру. Це ідеальні мийки – стійкі до бруду та жиру, подряпин та дуже гарячих речовин. Не варто боятись недоліків натуральних матеріалів, адже сучасні кам’яні мийки крім 80% гранітної крихти містять 20% полімерних смол, що роблять ці вироби ідеальними. Саме такі кухонні мийки Perfelli можна обрати на нашому сайті.

Колір – один з критеріїв вибору кухонної мийки. Серед представлених варіантів можна обрати білий, пісочний, світло-бежевий, сірий металік, та чорний. Найчастіше колір добирають, компонуючи з кухонними фасадами чи технікою, або грають на контрастах.

Кількість чаш – найчастіше одна чи дві, в залежності від потреб користувачів. Досить актуальні моделі типу 1,5, тобто одна велика чаша і одна мала, що слугує для додаткових робочих процесів і має власний злив.

Глибина мийки впливає на зручність її експлуатації. Для малих мийок характерна глибина 11-12см, для стандартних – 15-19см.

Стиль та дизайн кухонної мийки

Обираючи ідеальну мийку на кухню, варто подбати про її стильне поєднання з дизайнерськими елементами в інтер’єрі, ще на етапі планування меблів продумати розміщення, форму та колір виробу. Сучасні кухонні мийки пасують до будь-якого стилю – класичного, мінімалізму чи кантрі, проте варто звернути увагу на колір та підібрати його до колірної гами стін та меблів.

Мийка не тільки має вдало поєднатись з інтер'єром кухні, а й функціонально вписатись в робочий трикутник (плита – мийка – холодильник). Привабливим дизайнерським рішенням стає розміщення мийки під вікном, а для малих кухонь вдалим варіантом є кутове розміщення.

Переваги кухонних мийок Perfelli

Якісними та надійними виробами відомий виробник кухонної техніки Perfelli. Наші кухонні мийки представлені у найбажаніших розмірах, формах та кольорах.

Особливості мийок Perfelli:

Якісна формовка мийок з натуральних та екологічних матеріалів (80% натуральна гранітна крихта, 20% сполучний полімер);

Pop-up система Perfelli – механізм для зручного та швидкого спуску води через злив;

Стійкість до забруднень, жиру, температур (до 280°С);

Гігієнічність та простота догляду;

Довговічність експлуатації;

Різноманітність моделей з основними та додатковими функціями;

Повна комплектація - сифон, випуск, перелив, зливна арматура та ін.

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