Харківські патрульні допомогли літній жінці повернутися додому

Сьогодні зранку під час патрулювання Індустріального району міста патрульні отримали повідомлення про загублену людину. Патрульні прибули за вказаною адресою, де їх очікували жінка та пенсіонерка. Заявниця повідомила патрульним, що на зупинці громадського транспорту побачила літню жінку, яка, схоже, загубилась.

Бабуся, спілкуючись з поліцейськими, пояснила, що загубилась та не знає, як потрапити додому. Вона була розгублена та не пам’ятала звідки та куди прямувала. Інспектори заспокоїли її. Вже за декілька хвилин патрульні з’ясували ії місце проживання.

Патрульні відвезли бабусю додому, де на неї чекала онука.

Харківські патрульні вкотре звернулися до мешканців міста: «Не будьте байдужими, не проходьте повз літніх людей, яким, можливо, потрібна наша допомога. Телефонуйте 102».

Агентство Телевидения Новости