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Жителі прикордонної громади Харківщині готуються до зимівлі

Жителі прикордонної громади Харківщині готуються до зимівлі

Напередодні зими жителі Золочівської громади, житло яких постраждало від російських обстрілів, отримають будівельні матеріали для ремонту.

Як повідомили в Золочівській селищній раді, у розробці ще кілька проєктів, спрямованих саме на вразливі категорії громадян. Так, планується забезпечити родини, що залишаються зимувати в своїх домівках у зонах постійних обстрілів, буржуйками і паливними брикетами. Власники розбитих хазяйств, які мають худобу, отримають сертифікати на придбання всього необхідного для ремонту приміщень, господарів підсобного господарства – корми для тварин.

Допомогу Золочівській громаді у забезпеченні людей надає відокремлений підрозділ міжнародної гуманітарної організацієї Help – Hilfe zur Selbsthilfe, що працює за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

Агентство Телевидения Новости

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