Жителі прикордонної громади Харківщині готуються до зимівлі

Напередодні зими жителі Золочівської громади, житло яких постраждало від російських обстрілів, отримають будівельні матеріали для ремонту.

Як повідомили в Золочівській селищній раді, у розробці ще кілька проєктів, спрямованих саме на вразливі категорії громадян. Так, планується забезпечити родини, що залишаються зимувати в своїх домівках у зонах постійних обстрілів, буржуйками і паливними брикетами. Власники розбитих хазяйств, які мають худобу, отримають сертифікати на придбання всього необхідного для ремонту приміщень, господарів підсобного господарства – корми для тварин.

Допомогу Золочівській громаді у забезпеченні людей надає відокремлений підрозділ міжнародної гуманітарної організацієї Help – Hilfe zur Selbsthilfe, що працює за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

Агентство Телевидения Новости