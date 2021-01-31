Какой материал лучше для подошвы обуви: носкость, комфортность и прочие характеристики

Перед тем как купить зимнюю обувь, необходимо изучить её характеристики. Особое внимание следует уделять подошве, изготавливаемой из различных материалов.

Полиуретан

Полиуретан (ПУ) – это один из лучших материалов для изготовления подошвы. Он получается путём соединения 2 полимеров, каждый из которых обладает особыми свойствами.

Чаще всего из ПУ делают обувь весна-осень. Также его применяют для создания некоторых зимних моделей. Среди положительных характеристик материала выделяют его лёгкость, гибкость, износостойкость, прекрасные теплоизоляционные свойства, наличие эффекта амортизации. При этом полиуретан не выдерживает слишком сильные морозы и скользит на ледяной поверхности.

Термополиуретан

Термополиуретан (ТПУ) является популярным материалом, который получают путём термической обработки ПУ. В большинстве случаев его используют для изготовления двухслойных подошв зимней обуви.

ТПУ выделяется своей износостойкостью, благодаря которой легко выдерживает несколько сезонов. Помимо этого, он не скользит на ледяной и мокрой поверхности. К отрицательным качествам данного материала относят лишь его большой вес, плохую теплоизоляцию и недостаточную эластичность.

Поливинилхлорид

Поливинилхлорид (ПВХ) представляет собой термопластичный полимер. С ним зимняя обувь станет не только более привлекательной, с эстетической точки зрения, но и долговечной. Среди прочих положительных характеристик выделяют оптимальную эластичность, устойчивость на скользкой поверхности и простоту изготовления.

К отрицательным качествам ПВХ относят большой вес, из-за которого обувь становится довольно тяжёлой. Также минусом считают постепенную потерю эластичности (при частом использовании) и плохое поведение материала при очень низких температурах.

Этиленвинилацетат

Этиленвинилацетат (ЭВА) – это ещё один популярный полимер, который часто используют во время производства весенней, осенней и зимней обуви. Он имеет пористую структуру, благодаря которой получает малый вес и становится хорошим теплоизолятором. К числу достоинств материала также относят устойчивость к небольшим морозам, эластичность и умение равномерно распределять нагрузку на стопы.

Главным минусом ЭВА является недолговечность. Поэтому обувь с такой подошвой редко служит более 1 сезона. Кроме этого, материал крошится при воздействии очень низких температур.

Термопластичная резина

Термопластичная резина (ТПР) является искусственным материалом, получаемым из синтетического каучука. Она обладает прекрасными амортизационными свойствами, что позволяет снижать нагрузку на ноги. Также преимуществами считают влагостойкость и эластичность.

ТПР – это дорогостоящий материал, для получения которого производителю приходится применять специальное оборудование. Кроме этого, он обладает не самыми лучшими теплоизоляционными свойствами.

Термоэластопласт

Термоластопласт (ТЭП) является универсальным материалом, который используют при изготовлении обуви для различных сезонов. Подошва из него всегда получается прочной и износостойкой. Также ТЭП прекрасно проявляет себя при небольших морозах.

Основным недостатком материала является неспособность противостоять очень низким температурам. От их воздействия ТЭП быстро теряет свои свойства и становится довольно хрупким.