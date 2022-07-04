Кожне життя важливе: в Харкові вогнеборці врятували поранене пташеня

Сьогодні 4 червня під час ліквідації наслідків надзвичайної події та розбору зруйнованих конструкцій будівлі харківської гімназії командир відділення 1-ї пожежно-рятувальної частини Віталій Школа під цеглою помітив пораненого повзика.

Рятувальник витягнув з-під завалу пташеня, яке було живим, але з перебитим крилом. Пташку забрала до себе додому місцева мешканка та пообіцяла вилікувати пернатого.

Агентство Телевидения Новости