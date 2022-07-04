Другое
Перейти к списку новостей
04.07.2022 15:28
Просмотров: 176

Кожне життя важливе: в Харкові вогнеборці врятували поранене пташеня

Кожне життя важливе: в Харкові вогнеборці врятували поранене пташеня

Сьогодні 4 червня під час ліквідації наслідків надзвичайної події та розбору зруйнованих конструкцій будівлі харківської гімназії командир відділення 1-ї пожежно-рятувальної частини Віталій Школа під цеглою помітив пораненого повзика.

Рятувальник витягнув з-під завалу пташеня, яке було живим, але з перебитим крилом. Пташку забрала до себе додому місцева мешканка та  пообіцяла вилікувати пернатого.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 